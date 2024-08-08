Знижує шанс захворіти раком: 8 рекомендацій, чому варто їсти цукіні

Цукіні – незамінний овоч для покращення здоров’я та настрою. А якщо вживати в їжу регулярно, то покращення роботи всього організму не змусить вас чекати довго.

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Чому цукіні - корисний овоч / коллаж: Главред, фото: pixabay

Цукіні овоч не лише живить мікробіом кишківника, запускає процеси травлення, однак і зміцнює імунітет, здоров'я серця й печінки і нормалізує неровову систему, пише Parade. Пропонуємо 8 переваг цукіні для здоров'я.

1. Цукіні - чудове джерело клітковини

Дієтологиня Деббі Шарп радить включити цукіні до раціону, адже воно миттєво збільшує кількість клітковини, яку ви отримуєте.

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Шарп проводить паралель з чашкою макаронів і заявляє, що цукіні містить вдвічі більше клітковини. Однак дієтологиня Деббі Мерфі застережує, що все залежить від того, який саме тип ви замінюєте. Бо, до прикладу, макарони з цільної пшениці насправді містять більше клітковини, ніж цукіні.

2. Це хороша низьковуглеводна альтернатива макаронам

Якщо порівняти, то чашка цукіні містить шість грамів вуглеводів, тоді як чашка макаронів – 60 грамів. Таким чином локшина з цукіні містить набагато менше вуглеводів, що може допомогти підтримати здорову втрату ваги.

3. Вживання цукіні корисне для серця

Мерфі наводить кілька причин, чому цукіні підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Ключ захований у вищезгаданій клітковині.

"Доведено, що дієта, багата на продукти з високим вмістом клітковини, як-от цукіні, знижує ризик серцевих захворювань", – каже вона.

В складі цукіні міститься багато пектину, типу розчинної клітковини, яка може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Також цукіні є корисними для серця, бо в них міститься вітамін С. Їхня поживна речовина допомагає запобігти окислювальному стресу. Також цей овоч містить лютеїн і зеаксантин - антиоксиданти, які також пов'язані із захистом серця.

4. Цукіні корисні для зору

Однак лютеїн і зеаксантин, корисні не лише для серця, але й для зору.

"Цукіні є хорошим джерелом антиоксидантів, як-от лютеїн і зеаксантин, які можуть знизити ризик вікових захворювань очей, як-то дегенерація жовтої плями", – каже Мерфі.

Також цукіні також містять вітамін А, ще одну важливу поживну речовину для здоров'я очей.

5. Корисно для мозку

Додайтецукіні до свого списку продуктів, якщо хочете захистити свій мозок від функцій і хвороби Альцгеймера.

"Існують багатонадійні докази того, що дієта з високим вмістом фруктів та овочів, багатих на антиоксиданти, як-от цукіні, може допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера й деменції", – каже Мерфі.

Також для роботи мозку важливі вітаміни групи В, вони теж є в цукіні.

6. Цукіні особливо корисно їсти вагітним

Під час вагітності теж важливо їсти цукіні. Овоч містить фолат, який є особливо важливою поживною речовиною, коли жінка є при надії. Ця поживна речовина відіграє важливу роль у зростанні й відновленні клітин.

"Фолати важливі для енергетичного обміну, і особливо важливі на ранніх термінах вагітності для запобігання дефектам нервової трубки", – каже Шарп.

"Низький рівень фолатів може збільшити ризик дефектів нервової трубки під час вагітності", – додає Мерфі.

7. Цукіні зволожує

Не секрет, що цукіні - супергідратувальна їжа, адже складається з 80-90% води (навіть у вареному вигляді). Особливо корисно їсти цей овоч влітку, щоб врятуватись від спеки та зневоднення.

8. Регулярне вживання цукіні може допомогти захиститися від хронічних захворювань

Цей овоч містить багато антиоксидантів, а, отже, регулярне вживання цукіні може допомогти захистити організм від запалення та захворювань, включно з раком.

Цукіні точно варто додати до свого раціону завдяки численним перевагам для здоров'я та універсальності.

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