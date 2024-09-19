РФ перетворила Кінбурнську косу на поле бою: які можуть бути наслідки

Кінбурнська коса - важливий природний ресурс України.

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Бойові дії на Кінбурнській косі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Війська країни-агресорки Росії перетворили важливий природний ресурс України Кінбурнську косу на Миколаївщині на зону бойових дій. На території заповідника періодично вирують пожежі, однак загарбникам на це байдуже. Про це розповів речник Військово-морських сил капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне новини".

За його словами, ворог облаштував там свої позиції і періодично проводить обстріли, від яких потерпають південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і Херсонщина.

Речник також наголосив, що окупанти, звичайно, отримують відповідь, і територія стає полем бою.

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"Внаслідок цього можуть відбуватися займання, лісові пожежі. Тому, на жаль, такі факти мають місце, тому що зараз це фактично зона бойових дій, і достатньо активних", – пояснив Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти майже кожного дня завдають ударів із застосуванням артилерії по Херсону. Однак, станом на зараз російські окупанти не мають можливості проводити наступальні операції в напрямку обласного центру.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ та змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Також відомо, що російська окупаційна армія змінила тактику під Покровськом Донецької області.

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