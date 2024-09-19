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"Реалістична мета": у ЄС назвали терміни вступу України до Євросоюзу

Олексій Тесля
19 вересня 2024, 11:52
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Вступ до ЄС - це не тільки технічний процес переговорів про членство, пояснила Катаріна Матернова.
Євросоюз
У ЄС висловилися щодо термінів приєднання України до Євросоюзу / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала ймовірні терміни приєднання України до Євросоюзу.

"Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель - вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, - є реалістичною", - наголосила вона в інтерв'ю "Європейській правді".

При цьому посол ЄС в Україні вважає реалістичними терміни приєднання України до Євросоюзу до 2030 року.

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"Але вступ до ЄС - і це необхідно усвідомити - це не тільки технічний процес переговорів про членство, який сам по собі потребує часу", - сказала вона.

Водночас представниця Євросоюзу впевнена, що важливим також є політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС.

"Тому він має бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна з країн Євросоюзу. А це завжди займає певний час. Так, під час розширення 2004 року це зайняло десь півтора року", - додала Матернова.

Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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