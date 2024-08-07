Не перестарайтеся: що буде, якщо переїсти кавуна - відповідь гастроентерологів

Кавун – чи не найпопулярніша ягода влітку, адже вона чудово тамує спрагу у спеку. Однак попри велику кількість вітамінів, безлімітно його їсти не варто.

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Чому не можна переїдати кавуна / Колаж: Главред, фото: pexels. com

Як попереджають гастроентерологи, переїдання кавуна може стати великим випробовуванням для шлунково-кишкового тракту.

Магістр медицини та дієтології Медді Паскуаріелло звертає увагу, що клітковина має свої плюси та мінуси.

"Через високий вміст води, з'ївши великий об'єм кавуна за один присід, ви можете відчути себе переповненими або навіть трохи роздутими. Звертайте увагу на сигнали свого організму і, як і в будь-якій справі, намагайтеся не переборщити до відчуття нудоти", - радить Паскуаріелло. відео дня

Загальновідомим фактом є те, що кавуни чудово очищають організм, однак є і інші переваги цього продукту, звертають увагу експерти Parade.

Ба більше, ця смугаста ягода покращує стан шкіри та волосся, сприяє схудненню, має протизапальний ефект. А також за рахунок амінокислоти цитруліну, що зменшує вміст поганого холестерину в крові, знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Однак деякі властивості все ж таки псують репутацію корисної ягоди.

На жаль, кавун містить багато вуглеводів. Як результат, наш організм не може їх перетравити і засвоїти. За один прийом їжі ми перетравлюєм лише обмежену кількість фруктози, фруктанів і манітоли. А ті вуглеводи, які перетравити не вдається, з великою вірогідністю спровокують діарею й метеоризм.

Високий глікемічний індекс. Через надмірне споживання кавуна до жирового гепатозу печінки (ожиріння печінки) можуть призвести ті рештки фруктози, які залишилися в організмі. Як результат, це загрожує серйозним ускладненням, до прикладу, гепатитом або цирозом. Однак, якщо поєднувати кавун з рослинною їжею, багатою клітковиною (наприклад, з руколою чи помідорами в салаті), то неприємних наслідків можна уникнути.

Велика кількість нітратів. Ця шкідлива особливість кавуна може викликати як отруєння, так і спровокувати загострення хронічних захворювань.

Сечогінні властивості. Після кавуна спостерігається часте сечовипускання, адже вуглевод манітол вбирає воду з кишечника і нирок. Найважливіше - не переборщити з дозою. Якщо увійти в смак і з’їсти за один раз пів кавуна, може початися діарея. Для людей, які страждають на захворювання кишечника, це не найкраща історія.

Щоб отримати лише користь з ягоди і не не допустити небажаних наслідків, гастроентерологи рекомендують вживати не більше 250 грам кавуна на добу. Якщо проблем із здоров’ям немає, порцію можна трохи збільшити.

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