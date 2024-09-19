Бракує озброєння: РФ перекидає техніку з України на Курщину - що відомо

Армія країни-агресорки Росії перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області, але перед цим ремонтуює її у Криму. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.
"Агенти відстежили переміщення озброєння, боєприпасів, військової техніки 810-ї бригади морської піхоти РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на рембазах у Криму окупанти активно відновлюють усю пошкоджену техніку та відправляють для подальшого ешелонування до Курської області.
"Це говорить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", - вважають у "АТЕШ".
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Операція ЗСУ в Курській області - останні новини
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ продовжили атаки в Глушковському районі Курської області.
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що ЗСУ просуваються вглиб російської території та створюють загрозу оперативного оточення для окупаційних військ в районі населеного пункту Крем'яне.
В той же час, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що правильним рішенням було б зняти український прапор над містом Суджа і вийти з Курської області непереможними.
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