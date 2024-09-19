Бракує озброєння: РФ перекидає техніку з України на Курщину - що відомо

Окупанти відчувають брак озброєння на Курському напрямку.

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Перекидання техніки РФ / колаж: Главред, фото: "АТЕШ"

Армія країни-агресорки Росії перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області, але перед цим ремонтуює її у Криму. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

"Агенти відстежили переміщення озброєння, боєприпасів, військової техніки 810-ї бригади морської піхоти РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на рембазах у Криму окупанти активно відновлюють усю пошкоджену техніку та відправляють для подальшого ешелонування до Курської області.

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"Це говорить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", - вважають у "АТЕШ".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ продовжили атаки в Глушковському районі Курської області.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що ЗСУ просуваються вглиб російської території та створюють загрозу оперативного оточення для окупаційних військ в районі населеного пункту Крем'яне.

В той же час, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що правильним рішенням було б зняти український прапор над містом Суджа і вийти з Курської області непереможними.

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