РФ намагається вибити армію України із Курщини: Снєгирьов дав прогноз відступу ЗСУ

Ситуація складана для росіян у Курській області - Снєгирьов назвав дати відступу ЗСУ.

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Коли ЗСУ вийдуть із Курську / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що для витіснення ЗСУ з Курської області росіянам знадобиться від пів року до року. Росіяни намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

"Пів року - найбільш оптимістичні прогнози. Люди, які уважно стежать за ситуацією в Курській області та її розвитком, називають терміни до року. Це за цілого комплексу необхідних умов. Насамперед за передислокації достатньої кількості боєздатних підрозділів", - пояснив експерт в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Зараз військове командування РФ стягує до Курської області найбільш боєздатні підрозділи з усіх ділянок фронту в Україні, а також проводить передислокацію найбільш боєздатних підрозділів із тилових районів країни. Зокрема, з Калінінградської області.

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Втім, ситуація складна для росіян. Вони намагаються намагаються контратакувати, але в тилу в угруповання Сил оборони України на Курщині - інженерно-фортифікаційні споруди, зведені самими росіянами. Це дві лінії ешелонованої оборони. Крім того, українські військові проводять маневровий характер бойових дій - як наступальний, так і оборонний.

"Плюс варто враховувати ландшафт. Курська область - лісиста. Відповідно, діяльність українських розвідувально-диверсійних груп зводить нанівець можливості російської армії, здійснення ними логістичних складників для підтримки матеріально-технічного забезпечення своїх підрозділів", - розповів Снєгирьов.

Також експерт зауважив, що Сили оборони України наразі проводять успішний характер наступу фактично в тилу російського угруповання, яке намагається витіснити українські підрозділи в Суджанському та Коренівському районах.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на Курському напрямку

Нагадаємо, що українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську. Стало відомо, що російські війська нібито відбили атаки ЗСУ біля Веселого і Медвежого, проте російські військові пропагандисти зазначають, що українські сили намагаються оточити Веселе.

Військовий експерт повідомив, що ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області. Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів.

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини. Військовий експерт повідомив, що зараз в ЗСУ немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області. Навпаки, є просування росіян біля населеного пункту Снагость.

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