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Повернення Криму Україні: ЗСУ пішли на операцію, що може змінити хід війни

Анна Косик
19 вересня 2024, 13:21
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Складна ситуація для України триватиме навіть за умови повернення контролю над деякими територіями.
ВСУ, Крым
ЗСУ зараз проводять операцію, що може задати початок деокупації українських територій / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБР, скрін з DeepState

Нещодавно президент Туреччини Ердоган заговорив про підтримку повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України. В його заяві була своя логіка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, без сумніву усі території повернуться під український контроль. Неформально, деякі з них справді візьмуть під повний контроль, а інші будуть у підвішеному стані, ймовірно, з перехідними адміністраціями.

"Це може статися не в один момент – не через місяць, не через два, а через якийсь період. Можуть знову поновлюватись бойові дії. Ситуація буде дуже динамічною - я не бачу зараз перспективи того, що за Путіна все різко припиниться", - зауважив аналітик.

Але є те, що за словами Клочка, може нас врятувати. Станом на зараз мова йде про Курську операцію та її успіх поширення вглиб країни-агресора Росії. Якщо ситуація всередині РФ буде дестабілізована, інфраструктурні об'єкти противника знищать і почне панувати соціальна нестабільність, росіяни почнуть вимагати у Путіна чогось нового.

Дивіться відео про можливість України повернути під контроль усі території:

"В умовах Першої світової війни, а нині путінського режиму він не зможе керувати, тоді ситуація кардинально зміниться. Поки що вона буде плаваючою, динамічною, тому про справедливість для нас не йдеться. Але це призведе до зменшення інтенсивності війни", - додав він.

При цьому складна ситуація для України продовжуватиметься надалі. А щодо Ердогана Клочок підмітив, що президент Туреччини просто зробив заяву, аби далі торгувати з Росією.

Хто такий Валерій Клочок?

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Повернення Криму під контроль України

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права. За його словами, анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до деокупації півострова. За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Сил оборони України є план, як знищити Кримський міст і повернути півострів, однак деталі наразі не розголошуються.

Напередодні спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Сили оборони України можуть власними силами перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, здійснюючи вогневий контроль над ним.

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