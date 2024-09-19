Над Україною "засвітився" білоруський Іл-76: що відомо

Такими ж літаками користується армія окупантів. У самої Білорусі - лише два борти Іл-76.

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Іл-76 Білорусі над Україною - такі дані показав Flightradar24 / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Вікіпедія

У небі над Україною у четвер, 19 вересня, засвітився важкий білоруський військово-вантажний транспортний літак Іл-76. Саме такими літаками росіяни перевозять на місця базування носіїв ракет, техніку, боєприпаси і особовий склад.

Дані про білоруський Іл-76 над Україною сьогодні зранку зʼявилися на сервісі моніторингу Flightradar24. Однак, найімовірніше, ідеться про технічний збій.

Борт буцімто вилетів з Мінська, зробив "гак" над Смоленськом і повернув через Брянську область у бік Чернігівської, перетнувши український повітряний простір.

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Obozrevatel підозрює, що це міг бути технічний збій. Оскільки вже невдовзі геолокація Іл-76 почала різко змінюватися: то літак "показувало" неподалік Мінська, то дані зникали взагалі.

Раніше Flightradar24 "показував" проліт турецького пасажирського Boeing. Однак в "УкрАероРух" це спростовували — послалися на збій системи.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - останні новини

Як писав Главред, у Чернігівській області на кордоні із Білоруссю почали обладнувати нові протитанкові рови та встановлювати додаткові системи захисту.

Також на кордоні значно розширили мінні смуги, а також облаштовують траншеї та інші фортифікаційні споруди.

Чи готує РФ наступ з Білорусі - думки експертів

Ознак формування на території Білорусі ударного угруповання не спостерігається, наголосив експерт Олександр Коваленко у блозі Главреда. У Білорусі бракує особового складу і техніки для такого масштабу операції.

Не стовідсотково, що Білорусь до чогось готується, зауважив в інтервʼю Главреду співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

"Ми маємо розуміти простий факт: самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко остаточно став інструментом для інформаційно-психологічних операцій Москви. Незважаючи на всю його діяльність, Лукашенко не ввів білоруські війська до повномасштабної агресії проти України. Тобто збройні сили Республіки Білорусь офіційно не беруть участь у війні, хоча поодинокі військовослужбовці у якості найманців воюють на боці російських окупаційних військ".

Крім того, уже були непоодинокі факти, які свідчать, що білоруський режим передає діючу техніку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь підрозділам збройних сил Російської Федерації.

Армія Білорусі - подробиці / Інфографіка: Главред

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