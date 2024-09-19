Світло по кілька годин на день і без тепла: якою буде зима в Україні - доповідь ООН

В доповіді ООН йдеться, що у зимовий період мільйони українців можуть залишитись без тепла, відключення світла триватимуть від 4 до 18 годин на день.

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Україна може зіткнутись із катастрофічними наслідками / Колаж Главред, фото: УНІАН

Експерти, опитані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), прогнозують, що взимку відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу. Про це йдеться в доповіді спостерігачів.

"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

Вона зазначила, що наслідки атак будуть довготривалими та вимагатимуть комплексного підходу для відновлення критичної інфраструктури і притягнення винних до відповідальності.

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Місія відвідала сім пошкоджених електростанцій та 28 населених пунктів, постраждалих від атак, і дійшла висновку, що удари загрожують водопостачанню, каналізації, теплопостачанню, охороні здоров’я та економіці країни.

Зазначається, що особливо складна ситуація в міських районах, де більшість будинків підключені до централізованого опалення, для якого необхідні електричні насоси.

За оцінками ООН, без аварійного електропостачання мільйони мешканців можуть залишитися без тепла.

Експерти зазначають, що влітку 2024 року енергетичні проблеми стали другою за поширеністю причиною, через яку українці покидали країну. Очікується, що взимку ситуація з енергосистемою погіршиться через низькі температури. За прогнозами фахівців, дефіцит електрогенерації призведе до відключень електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин щодня.

Станом на червень, 73% теплових електростанцій були виведені з ладу. Якщо минулої зими основними цілями атак були об'єкти електропередачі, то з березня 2024 року удари переважно спрямовані на об'єкти генерації. Одна з великих енергетичних компаній повідомила, що цього року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж взимку 2022-2023 років.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключення електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація з електропостачанням в зимовий період може бути вкрай важкою, і жителі Запорізької області повинні готуватися до можливих повних відключень електрики. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу, додавши, що влада вже готує соціальну інфраструктуру до можливого блекауту.

Зима 2024-2025 років стане найбільшим випробуванням для України з моменту початку повномасштабної агресії з боку Росії, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко під час урядових слухань заявив, що країна має реальні шанси пройти зиму без тривалих відключень електроенергії, за умови відсутності нових критичних атак на енергосистему з боку Росії.

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