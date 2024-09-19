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Україні буде дуже тяжко пережити зиму: що чекає на енергетику

Анна Косик
19 вересня 2024, 14:48
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Після двох пережитих зим на українців чекає серйозне випробування.
Лампочка, энергосистема
Наступна зима буде найскладнішою з початку повномасштабної війни / Колаж: Главред, фото: flickr

Майбутня зима 2024-2025 буде найсерйознішим викликом для України з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Гендиректор Фатіх Біроль наголосив, що ситуація в енергосистемі цієї зими буде однією з найгостріших, навіть якщо розглядати енергетичні проблеми безпеки усього світу.

У зв'язку з цим IEA запропонували десять заходів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Однак уточнень щодо того, про які саме заходи йде мова не було.

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Енергетичне агентство також висловило стурбованість через ситуацію в Молдові, адже припинення транзиту російського газу через Україну планується вже вкінці 2024 року. Це може створити значні ризики для енергетичної безпеки.

Що таке Міжнародне енергетичне агентство?

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) — автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Головним завданням МЕА є реалізація Міжнародної енергетичної програми, основні моменти якої відображені у відповідній угоді у вигляді чітких міжнародних зобов'язань для її сторін, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні взимку

Чимало експертів та представників галузі енергетики стверджують, що наступна зима для українців буде непростою. Як раніше пояснила експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, основним фактором цього будуть російські обстріли, які не припиняться.

Напередодні вона також зазначила, що досить важко прогнозувати щось наперед, проте варто бути готовими до таких ситуацій, коли світло може бути лише по чотири години на добу.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

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