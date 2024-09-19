Костянтина Хабенського екстрено госпіталізували - перший коментар актора

52-річний російський актор Костянтин Хабенський, який відкрито не висловлює свою позицію щодо війни в Україні, чим підтверджує свою мовчазну підтримку окупанту, госпіталізований з гострими проблемами серця. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.
Сьогодні вранці Хабенського начебто доправили в одну зі столичних лікарень країни-агресора в стані середньої тяжкості з попереднім діагнозом "гіпертонія з переважним ураженням серця". Причиною серцевих проблем актора називають ревматичне ураження організму.
Варто зазначити, що найближчі концерти Костянтина Хабенського в екстреному порядку скасовано без озвучування причини. Це пов'язали з госпіталізацією артиста.
Тим часом сам Хабенський уже вийшов на зв'язок із пресою, і свої проблеми зі здоров'ям категорично заперечує. "Удачі вам у фантазіях", - із сарказмом нібито прокоментував свій діагноз і госпіталізацію актор.
Хто такий Костянтин Хабенський?
Костянтин Хабенський - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення і дубляжу, кінорежисер, сценарист, продюсер, громадський діяч. З 28 жовтня 2021 року - художній керівник-директор Московського Художнього театру імені О. П. Чехова. Став відомим після ролей оперуповноваженого Ігоря Плахова в телесеріалі "Убивча сила" (2000-2005) і Антона Городецького в дилогії фільмів "Нічна Варта" (2004) і "Денна Варта" (2005), повідомляє Вікіпедія.
Останні зіркові новини:
Раніше стало відомо, що російський актор Олексій Панін, визнаний у країні-окупанті екстремістом, терористом та іноземним агентом через критику кремля та війни в Україні, планує повернення до РФ.
Також балерина-путіністка Анастасія Волочкова поскаржилася, що оббиває пороги Пенсійного фонду країни-окупанта, який відмовляється їй виплачувати пенсію.
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