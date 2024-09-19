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Заморозки накриють частину України: де буде мінусова температура

Альона Вороніна
19 вересня 2024, 14:42
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У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься до +6 градусів, але подекуди будуть навіть заморозки.

Погода, заморозки, осень
Погода в Україні - заморозки накриють частину України/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 20 вересня, стане холоднішою у порівнянні з попередніми днями. Так, температура повітря вночі вже буде опускатися навіть до +6 градусів. При цьому можливі і заморозки – вони будуть спостерігатися на високогір’ї Карпат.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що, попри це, у п’ятницю, а також в суботу й неділю, 21 і 22 вересня, у нашій державі буде відносно сухо і тепло.

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"У п’ятницю та найближчими вихідними в Україні й надалі буде сухо, сонячно та тепло. 20-го вересня максимальна температура повітря у більшості областей становитиме +23…+26 градусів. Дещо свіжішим очікується повітря завтра на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, вдень +19…+22 градуси", – розповіла Діденко.

Найхолодніше буде вночі – температура повітря в цю частину доби буде опускатися сильніше.

"Вночі вже явно свіжіше, найближчої ночі в Україні +6…+12 градусів, на високогір’ї Карпат може бути до нуля і маленькі навіть "мінуси", – зазначила синоптикиня.

Вітер потроху вгомоняється, далі він буде північно-східний, помірний, сказала вона.

Погода в Украине 20 сентября
Погода в Україні 20 вересня/ meteoprog

Погода в Києві 20 вересня

У Києві 20 вересня очікується суха ясна погода з температурою повітря вночі близько +10 градусів. Денні температури повітря триматимуться на рівні близько +23 градусів.

Субота з неділею очікуються приблизно з такою ж синоптичною ситуацією.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що температура впаде до нуля – стало відомо, який регіон України накриють заморозки. Погода стане морозною в одному з куточків України, там температура повітря не лише опуститься до нуля, але й може піти в "мінуси".

Також повідомлялося, що влупить мороз та грозовий дощ – стало відомо, в які регіони прийде сильне похолодання. Синоптики оголосили штормове попередження в багатьох областях України.

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

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