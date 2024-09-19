Вбивство Фаріон: адвокат Зінченко висловився щодо "російського сліду"

Ігор Сулима каже, що не бачить жодних мотивів у В'ячеслава Зінченка, які могли б його змусити піти на злочин.

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Адвокат В'ячеслава Зінченка розповів про перебіг справи щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скрін із відео

Ігор Сулима, який є адвокатом підозрюваного у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, прокоментував перебіг справи щодо розкриття злочину.

Як наголосив він в інтерв'ю 24 Каналу, В'ячеслав Зінченко не має нічого спільного з Росією і відкинув припущення про проросійський слід.

"Це не російський слід. У нього (Зінченка, - ред.) апріорі немає нічого спільного ні з Росією, ні з ким", - сказав адвокат.

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При цьому він також уточнив, що не бачить жодних мотивів у Зінченка, які могли б його змусити піти на злочин.

"Я не можу зрозуміти одного - для того, щоб це зробити, треба мати якусь мету, неприязнь, щось, щоб змусило піти на такий вчинок. Я дуже хочу дочекатися обвинувального акта і подивитися, що там буде написано в мотивувальній частині", - зазначив співрозмовник.

Водночас він упевнений у тому, що обвинувачення має містити дуже серйозні аргументи проти Зінченка.

"Це або власні неприязні стосунки - їх немає, тому що вона в нього не викладала, він навіть не знав її до того. Якийсь його проросійський слід, чого теж немає. Я думаю, що суспільство переконається, що це дуже адекватна і розумна людина", - додав Сулима.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів узято під варту 18-річного мешканця м. Дніпро, якого підозрюють в умисному вбивстві громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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