Влупить мороз та грозовий дощ: в які регіони прийде сильне похолодання

Синоптики оголосили штормове попередження в багатьох областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 19 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 19 вересня буде місцями дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Водночас у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 вересня в Україні буде сильний вітер. Погода переважно буде сухою, але у південних областях очікуються дощі з грозами. Ясна та тепла погода триматиметься до кінця тижня. На високогір'ї Карпат температура повітря вночі може опускатися до 0 градусів і навіть нижче.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня / фото: ventusky

Погода 19 вересня

В Україні 19 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у південно-західній частині та в Криму. Вітер в цей день буде північно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південних, східних та центральних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у південній частині 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 19 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня / фото: meteoprog

Погода 19 вересня у Києві

У Києві 19 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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