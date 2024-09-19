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В Росії тиснуть на Путіна: ворога може чекати нова хвиля мобілізації - WSJ

Анна Косик
19 вересня 2024, 12:40
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Військове командування РФ вимагає, аби Путін знову оголосив про мобілізацію, однак є нюанс.
В Росії тиснуть на Путіна: ворога може чекати нова хвиля мобілізації - WSJ
Путін не хоче ризикувати своїм режимом, попри гостру потребу в мобілізації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Міністерство оборони країни-агресора Росії тисне на кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо рішення про оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві, причиною цього є необхідність залучити додаткові війська і компенсувати втрати на українському полі бою.

Ще на початку 2024 року у Міноборони пропонували Путіну провести нову мобілізацію, але він відмовився йти на такий крок прямо перед своєю інавгурацією.

Путін наполіг на залученні добровольців, що підписують контракти, а влітку спробував збільшити чисельність власної армії за рахунок збільшення виплат. Новобранцям почали пропонувати одноразову виплату до 400 тисяч рублів.

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Однак це, схоже, не допомогло, адже Міністерство оборони вже на чолі не з Шойгу, а з Бєлоусовим, знову відчуває нестачу особового складу і, відповідно, не може організувати контрнаступ для повернення територій Курщини.

Посилює тиск на кремлівського диктатора і те, що ЗСУ завдали агресору мільйонних втрат, які теж потрібно поповнювати. Тому проблема мобілізації стає дедалі гострішою.

При цьому у Кремлі побоюються, що нова хвиля може порушити сприйняття війни в Україні суспільством всередині країни, що стане політично ризикованим для Путіна.

Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії - що відомо

Нагадаємо, що питання резервів та поповнення особового складу в армії РФ почало підніматися ще декілька місяців тому. Попри великі ресурси країни-агресора Росії, знайти охочих воювати в Україні Кремлю в необхідних темпах без оголошення мобілізації не вдається. Однак і сама мобілізація створює чималі ризики для РФ.

Раніше колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів Главреду, що в країні-агресорі Росії планують мобілізувати приблизно 800 тисяч осіб або навіть більше.

Напередодні він стверджував, що Генеральний штаб Росії і військові комісаріати вже отримали наказ підготуватися мобілізації. Однак нову хвилю в РФ наразі так і не оголосили.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Мобілізація в Росії
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