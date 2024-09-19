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Лукашенко видав цинічну заяву про співпрацю з Україною: до чого тут "ДНР"

Юлія Закрепа
19 вересня 2024, 15:53
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Білоруський диктатор видав цинічну заяву про допомогу Україні.
Лукашенко видав цинічну заяву про співпрацю з Україною: до чого тут 'ДНР'
Лукашенко видав заяву про допомогу Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив, що готовий співпрацювати з Україною так само - як із самопроголошеною так званою "ДНР".

Ймовірно, Лукашенко призабув про дружбу з диктатором Володимиром Путіним та наступ військ РФ на Україну з республіки, а тому сказав, мовляв, "нікого не ображає", передає ТСН.

"Ми готові співпрацювати і з Україною на тих же засадах, що і з Донецькою республікою", - ницо заявив він.

відео дня

Окрім того, диктатор сказав, що Мінськ буде співпрацювати з "ДНР" - як співпрацював з Донецькою областю, коли та була в складі України.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський потролив західних партнерів.Союзники разом збивають ракети і дрони в небі Близького Сходу, проте досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і дронів Shahed у небі над Україною.

Експерт розказав, що задумав Лукашенко та заявив про вступ Білорусі у війну. Білорусь після початку операції ЗСУ на Курщині почала стягувати війська ближче до кордонів з Україною і може готувати певні провокації.

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