Важко впізнати: з'явилося останнє сімейне фото Жанни Фріске

Наталя Фріске поділилася архівним фото.

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Жанну Фріске було не впізнати перед її смертю / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Сестра російської співачки Жанни Фріске, яка тривалий час боролася з онкологією, але померла 2015 року, Наталія Фріске показала шанувальникам останнє сімейне фото з артисткою.

На своїй сторінці в соцмережах Наталя опублікувала відповідний знімок, але підпису не залишила.

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На фото зображена прогулянка пляжем, на якій Наталя була разом зі своєю сім'єю: матір'ю, сестрою і племінником Платоном. Жанна, судячи зі знімка, везла візок сина, була одягнена в білий светр, коричневу жилетку і з зав'язаним білим шарфом на голові. Важко не помітити, як хіміотерапія змінила зовнішність співачки.

Жанна Фріске з родиною / фото: скрін instagram.com/friske_natalia/

Хто така Жанна Фріске? Жанна Фріске - російська акторка ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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Зазначимо,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Ф ріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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