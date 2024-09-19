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Важко впізнати: з'явилося останнє сімейне фото Жанни Фріске

Еліна Чигис
19 вересня 2024, 12:02
307
Наталя Фріске поділилася архівним фото.
Жанна Фріске
Жанну Фріске було не впізнати перед її смертю / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Сестра російської співачки Жанни Фріске, яка тривалий час боролася з онкологією, але померла 2015 року, Наталія Фріске показала шанувальникам останнє сімейне фото з артисткою.

На своїй сторінці в соцмережах Наталя опублікувала відповідний знімок, але підпису не залишила.

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На фото зображена прогулянка пляжем, на якій Наталя була разом зі своєю сім'єю: матір'ю, сестрою і племінником Платоном. Жанна, судячи зі знімка, везла візок сина, була одягнена в білий светр, коричневу жилетку і з зав'язаним білим шарфом на голові. Важко не помітити, як хіміотерапія змінила зовнішність співачки.

Жанна Фріске з родиною
Жанна Фріске з родиною / фото: скрін instagram.com/friske_natalia/

Хто така Жанна Фріске?

Жанна Фріске - російська акторка ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

Жанна Фріске - останні новини по темі

Зазначимо,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Ф ріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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