В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз

Збройні сили упевнено просуваються у Курській області, поки Путін думає, чи посилювати напрямок новими військами.

https://glavred.net/ukraine/v-operaciji-pid-kurskom-ishche-vse-poperedu-polkovnik-sbu-dav-prognoz-10589864.html Посилання скопійоване

В операції під Курськом все ще попереду / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Операція у Курській області повноцінно ще не відіграла свою роль, переконаний полковник СБУ, член Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

В ефірі українського телебачення у понеділок, 19 серпня, Костенко не став стверджувати, що події у прикордонному регіоні РФ радикально змінять ситуацію на Покровському напрямку. Усе врешті буде відштовхуватися від просування ЗСУ.

Однак своєї ролі Курська операція ще не відіграла.

відео дня

"У військовій справі багато речей, які могли би вплинути на хід операції. По-перше, я скажу, що ще Курськ повноцінно не відіграв своєї ролі. Усе буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там, які наслідки будуть для Росії, як ми будемо атакувати, знищувати, захоплювати і ще раз розвивати цю ситуацію… Можливо, ті загрози, які ми створюємо там, вони змусять РФ зменшити тиск на саме цей напрямок і перекинути. Я не кажу, що це буде - це просто варіанти", - пояснив Костенко.

На думку нардепа, ідеться про те, щоби змусити ворога маневрувати.

"Ми не просто так почали тут наступати. Ми розуміємо, що основа була це те, щоб змусити ворога маневрувати", - підсумував депутат.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Бої у Курській області - останні новини

Станом на 19 серпня українські військові продовжують свій наступ на Курську область. Як заявляв Зеленський, захисникам вже вдалося взяти під свій контроль 92 населені пункти.

Зокрема, військові ЗСУ ще більше розширили плацдарм, тепер ЗСУ за 5 км від річки Сейм. Тепер ЗСУ захопили там села Снагість і Апанасівка. До річки Сейм українцям залишилося 5 км. Трохи північніше тривають бої за райцентр Кореневе.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресорки, підкреслив, що ЗСУ зруйнували іще один міф про Росію операцією у Курській області - так звані червоні лінії Москви. А проте цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити углиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред