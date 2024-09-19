Путін створює 1,5-мільйонну армію: у розвідці Британії назвали головну проблему

РФ збільшить чисельність підрозділів у своїх сухопутних військах, кажуть у британській розвідці.

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У Британії оцінили рішення Володимира Путіна про збільшення чисельності армії РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Указ диктатора РФ Володимира Путіна про збільшити чисельність армії країни-агресора на 180 тисяч призведе до того, що загальна кількість російської армії може сягнути 1,5 мільйона осіб.

Це вже третій подібний указ, який було підписано в Кремлі від початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року, ідеться у звіті британської розвідки, який публікує Міноборони Великої Британії.

Британські військові аналітики уточнюють, що прагнення РФ збільшити чисельність військ добре відоме. Вони нагадують, що в грудні 2022 року Сергій Шойгу, який тоді обіймав посаду міністра оборони, закликав Путіна підписати такий указ.

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При цьому не виключено, що РФ, імовірно, збільшить кількість і чисельність підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину з додаткових 180 тисяч осіб.

"Не дивлячись на заявлений намір розширити свої сили, ймовірно, що цьому прагненню перешкоджатимуть триваючі важкі втрати в конфлікті з Україною і проблеми з набором особового складу", - додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін збільшує армію Росії не через війну в Україні. Російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін знову збільшив чисельність армії РФ. Чисельність військовослужбовців зросте з 1 млн 320 тисяч до 1,5 млн осіб. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

На Курщині українські воїни підірвали розташування армії РФ разом із росіянами. На опублікованому відео зафіксовано, як будівля з росіянами злетіла в повітря. Потужний удар по місцю скупчення окупантів в Курській області вони назвали відповіддю на обстріл Інституту зв'язку в Полтаві.

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