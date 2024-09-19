Танки та тисячі боєприпасів: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги - що відомо

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні нового значного пакету військової допомоги.

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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги - що в нього входить / Колаж Главред, фото: wikipedia.org

Федеративна республіка Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги в який ввійшли, зокрема, понад 20 танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч артилерійських снарядів 155 калібру. Про це йдеться у повідомленні прес-служби німецького уряду.

Крім 22 танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, і 61 тисячі снарядів калібру 155 мм, Україна також отримає додаткову військову допомогу від Німеччини, зокрема:

п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничний транспортер Warthog;

три зенітні самохідні установки GEPARD із запчастинами;

дві радіолокаційні станції TRML-4D для повітряного спостереження;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

1 мільйон набоїв для стрілецької зброї.

Крім цього, Німеччина передала Україні 30 безпілотників VECTOR із запчастинами, а також:

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20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

20 надводних безпілотних апаратів;

12 дронів SONGBIRD для розвідки;

шість Hornet XR.

Додатково до цього у пакеті містяться:

три мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

шість танків для розмінування WISENT 1;

16 наземних радарних станцій спостереження;

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі для охорони кордону;

112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

вісім автоцистерн Zetros.

Зазначається, що з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні матеріально-технічну допомогу на суму близько 5,2 мільярда євро, а також підготувала понад 10 тисяч українських солдатів.на суму близько 5,2 млрд євро.

Що відомо про ЗРК Gepard / Інфографіка: Главред

Що таке Gepard Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Останні місяці пакети військової допомоги США для України стали меншими через зменшення запасів зброї та обладнання, які Пентагон готовий відправити зі своїх резервів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох американських чиновників.

Радник з нацбезпеки президента Джо Байдена Джейк Салліван 15 вересня оголосив про підготовку значного пакета військової допомоги для України.

Майже шість мільярдів доларів, які США планують виділити Україні, можуть бути вичерпані до кінця вересня. Для запобігання цьому Конгресу потрібно ухвалити рішення щодо розширення повноважень Пентагону для передачі зброї зі своїх запасів. Associated Press повідомляє, що термін дії фінансування майже на 6 мільярдів доларів закінчується наприкінці вересня.

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