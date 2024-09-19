Які речі не можна купляти в секонд-хенді: від старовинних меблів до лампочок

Безліч людей люблять знаходити приховані скарби під час шопінгу в секонд-хенді, однак є небезпека принести додому те, що мало б залишитися в магазині.

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Експертка розказала, які речі не варто купляти б/у / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Покупки в секонд-хенді - це екологічно та вигідно, однак є кілька предметів, які ніколи не варто класти у свій кошик. Про 8 речей, які не рядять купувати б/у, щоб ваш дім залишався чистим і безпечним, розповіла Енді Морс, дизайнерка інтер’єру з Атланти, штат Джорджія для видання Southernliving.

Матраци та постільна білизна

Морс зазначає, що матрац — це те, що вона б ніколи не купувала б/у.

"По-перше, на ньому спала інша людина, і там залишилися вм'ятини від тіла, які можуть бути незручними для вас. Також постільні кліщі — це річ, про яку ніколи не можна бути впевненим, і я б не ризикувала", - каже дизайнерка.

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Вона додає, що постіль також краще купувати новою, оскільки це найчистіший і найбезпечніший варіант.

Дитячі ліжечка

В б/у ліжечках може не вистачати важливих елементів, тому для новонародженого завжди краще купувати нове, щоб дотримуватися всіх правил безпеки.

Побутова техніка

Побутова техніка є важливою частиною повсякденного життя, і вона може коштувати чимало, якщо брати нову. Тому краще купувати техніку під час розпродажів, таких як "Чорна п'ятниця", а для секондів залишити інші варіанти.

"Ви не знаєте, в якому стані вона насправді, як інтенсивно її використовували та чи залишилася на неї гарантія", - розповіла дизайнерка.

Чим пахне одяг з секонд-хенду? Неприємний запах одягу із секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами. Зазвичай це формальдегід та бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків та бактерій, що можуть бути на одязі. Хоча ці речовини ефективно усувають потенційні шкідливі організми, вони можуть залишати сильний запах. Однак, фахівці стверджують, що хімікати, які застосовувують для обробки одягу в секонд-хендах, безпечні для людей, якщо дотримуються встановлених стандартів та правил обробки.

Антипригарний посуд

Антипригарний посуд є дуже зручним для приготування страв, однак він часто виготовляється з токсичних матеріалів, які можуть бути ще шкідливішими, якщо поверхня подряпана. Краще придбати новий недорогий посуд, однак, який відповідає сучасним стандартам здоров'я.

Пошкоджені та м 'які меблі

Схожа історія, що і з дитячими ліжечками - вони можуть бути пошкодженими та мати серйозні дефекти.

"Навіть якщо ви майстер з ремонту, ви можете не врахувати, що відновлення буде коштувати більше, ніж це варте", - зазначає експертка.

На відміну від пошкоджених меблів, купівля м'яких меблів б/у менш критична, але Морс радить ретельно оглядати кожен предмет.

"Багато разів гарне чищення може зробити свою справу, але будьте готові витратити трохи грошей на переробку або оновлення подушок", - зазначає Морс.

Лампи

Лампи — це ще 50 на 50 щодо купівлі б/у. Найголовніше - вчасно перевірити їхню безпеку.

"Якщо ви купуєте лампи б/у, краще звернутися до електрика, щоб перевірити стан проводки та інших частин. Це допоможе уникнути ризику пожежі. Найчастіше професійне перепідключення лампи може вирішити проблему", - розказує дизайнерка.

Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

До речі, Главред також розповідав і про інші 6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді. Купівля деяких із них може виявитися марною тратою грошей.

А от деякі речі не можна купляти на секонд-хенді, адже все набагато складніше - вони приносять нещастя.

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