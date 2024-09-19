У НАТО видали дивну заяву, чому до них залітають російські дрони - Defense Express

Командувач Повітряних сил США попередив про збільшення випадків, коли російські дрони порушуватимуть повітряний простір країн НАТО.

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Російські БПЛА залітають до НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аналітики Defence Express повідомили, що ударні БпЛА типу "Шахед", а також крилаті ракети продовжують залітати на територію країн-членів НАТО. Однак в Альянсі і досі не прийняли ніяких рішень з приводу цієї проблеми.

Командувач Повітряних сил США у Європі та об’єднаним командуванням ПС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозує збільшення таких інцидентів через некомпетентність російських операторів дронів, йдеться у виданні Defence Express.

Хеккер заявив, що кількість випадків, коли російські дрони та ракети порушуватимуть повітряний простір країн НАТО, зростатиме. Це пов'язано з тим, що Росія планує збільшити чисельність своїх військ на 180 тисяч осіб, залучаючи до бойових операцій, зокрема для запуску дронів, "наспіх навчених" і неохочих до служби бійців.

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"Якщо ви хапаєте людей на вулиці, які не були підготовлені та навчані воєнним операціям, ризик прорахунку, помилок зростає. І я думаю, ми бачили це, з багатьма вторгненнями, коли "Шахеди" залітають на територію країн-членів НАТО, які ми бачили і в Румунії, і в Польщі, і у тому, про який ви казали у Латвії", - наголосив генерал.

У виданні також додали, що це виглядає досить дивно, коли НАТО не розглядає ці епізоди як свідому провокацію або холодний розрахунок. Тим більше, що Росія вже відкрито використовує свої розвідувальні БпЛА для шпигунства вглиб території Альянсу.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Наприклад, у серпні зафіксували ймовірно російський дрон "Орлан" над промисловою зоною в німецькій землі Шлезвіґ-Гольштейн, зокрема й над непрацюючою атомною електростанцією.

Можна припустити, що подібні заяви від НАТО знову дають зрозуміти, що найближчим часом Польща чи Румунія, ймовірно, не отримають дозволу на збиття "Шахедів" або російських ракет над своєю територією.

Водночас Хеккер підкреслив, що інтегрована протиповітряна оборона є одним із пріоритетів для Альянсу. Для ефективнішого виявлення російських дронів їм необхідно використовувати сучасні технології, а відповідні рішення можна запозичити в Україні.

Напад РФ на країни НАТО

Нагадаємо, що у НАТО закликають відповісти на порушення РФ повітряного простору країн Альянсу. Міністр оборони Румунії наголосив, що Росія неодноразово влаштовувала провокації в Чорноморському регіоні, шляхом запуску ракет та безпілотників, що порушували простір декількох країн Альянсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що армія РФ спроможна напасти на НАТО. Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів, наголосив Пісторіус.

У Білому домі розставили крапки над "і" щодо падіння дронів РФ у країнах НАТО. У США не залишилися осторонь ситуації із російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Кірбі також наголосив, що США роблять "все можливе, щоб Україна могла захистити себе".

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