Від нового штаму коронавірусу померла перша жертва: деталі інциденту

В Івано-Франківську померла літня жінка, котра хворіла субваріантом коронавірусу FLiRT. Це перший летальний випадок від такого виду захворювання. Про це повідомив ресурс "Суспільне Івано-Франківськ".
Відповідну заяву зробив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук. Також лікар повідомив, що жінка була жителькою однієї із громад Франківщини. Її госпіталізували із високою температурою.
"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", - розповів Савчук.відео дня
Жінка померла у терапевтичному відділенні через кілька днів після госпіталізації. Лікарі боролись за її життя протягом двадцяти днів, однак вона померла від COVID-19, а саме від його нового субваріанту.
Як зазначають медики, субваріант FLiRT наразі в Івано-Франківській області підтверджений лише у померлої пацієнтки, але він активно циркулює.
Новини про коронавірус в Україні
Нагадаємо, раніше медики та науковці спрогнозували, що коронавірус нікуди не пропаде, але захворюваність людей з часом зменшиться.
Раніше у МОЗ зазначали, що вже у цьому році маски та карантинні обмеження можуть повернутися, в тому числі і через новий субваріант коронавірусу.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і протягом деякого часу знаходився на карантині, проте почувався добре та зміг подолати захворювання.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
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