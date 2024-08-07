Від нового штаму коронавірусу померла перша жертва: деталі інциденту

В Івано-Франківську померла 80-річна жінка від нового штаму коронавірусу COVID-19 FLiRT.

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Перша жертва нового штаму коронавірусу / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Івано-Франківську померла літня жінка, котра хворіла субваріантом коронавірусу FLiRT. Це перший летальний випадок від такого виду захворювання. Про це повідомив ресурс "Суспільне Івано-Франківськ".

Відповідну заяву зробив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук. Також лікар повідомив, що жінка була жителькою однієї із громад Франківщини. Її госпіталізували із високою температурою.

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", - розповів Савчук. відео дня

Жінка померла у терапевтичному відділенні через кілька днів після госпіталізації. Лікарі боролись за її життя протягом двадцяти днів, однак вона померла від COVID-19, а саме від його нового субваріанту.

Як зазначають медики, субваріант FLiRT наразі в Івано-Франківській області підтверджений лише у померлої пацієнтки, але він активно циркулює.

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Нагадаємо, раніше медики та науковці спрогнозували, що коронавірус нікуди не пропаде, але захворюваність людей з часом зменшиться.

Раніше у МОЗ зазначали, що вже у цьому році маски та карантинні обмеження можуть повернутися, в тому числі і через новий субваріант коронавірусу.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і протягом деякого часу знаходився на карантині, проте почувався добре та зміг подолати захворювання.

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