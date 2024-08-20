Тисячі росіян в котел: Україна готує оточення ворога у Курській області - Bild

Складна ситуація для трьох тисяч окупантів може виникнути на річці Сейм у Курській області.

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Українським військовим залишилось пройти 5 кілометрів, щоб взяти в котел окупантів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

З 16 серпня українські сили почали підривати мости через річку Сейм, що на півночі Глушківського району Курської області. Успішна робота ЗСУ може призвести до відрізання угруповання країни-агресора Росії там, оскільки район із заходу і півдня оточений територіями України.

Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке. За його підрахунками, у випадку успішної операції України в так званому котлі можуть опинитися близько 3 тисяч російських військових. Окупанти наразі організовують понтонні переправи і повітряний міст, а також обороняють прохід на сході, що залишився.

"Напередодні ЗСУ захопили там села Снагість і Апанасівка, і до річки Сейм і закриття "котла" їм залишилося 5 км. При цьому, за українськими даними, всередині котла залишаються від 2 до 3 тисяч російських солдатів", - йдеться у дописі видання. відео дня

При цьому державний кордон між Росією та Україною з півдня і заходу підготовлений до оборони. Але окупантам буде складно тримати оборону, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу.

До того ж, на заході українські сили вже перейшли кордон і взяли під контроль невелику територію РФ на хуторі Отруба, що за 15 квадратних кілометрів від річки Сейм.

"У росіян зараз простий вибір: або боротися та обороняти цю територію, або відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні", - заявив аналітик.

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Операція України у Курській області - останні новини

Нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили продовжили просування в Курській області РФ на тлі триваючих боїв по всій лінії українського наступу в цьому районі. Зокрема ЗСУ просунулися у Вишневці, що на південний захід від Короневого та за 14 км від міжнародного кордону.

Нагадаємо, військовий аналітик раніше зазначав, що після знищення в Глушківському районі Курської області трьох мостів через річку Сейм, фактично ті російські підрозділи, які перебувають у цьому районі, відрізані від логістики, що нормально функціонує, і в них відсутнє нормальне матеріально-технічне забезпечення.

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