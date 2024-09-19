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І хочеться, і колеться: чи проведе Путін ядерні випробування?

Андрій Ганжа
19 вересня 2024, 12:00
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У Росії не знають, у якому стані ядерна зброя - не виключено, що вона вже давно протухла.
Путін, ядерна зброя
Путін може піти на випробування тактичної ядерної зброї / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот Кремль

Володимир Путін час від часу намагається лякати Україну і західний світ потенційним застосуванням ядерної зброї. Кремль невпинно креслить "червоні лінії", проте ядерний шантаж, який увесь цивілізований світ сприймає як божевілля, зайвий раз показує, що Москва фактично вичерпала інструменти військового тиску на Київ.

Цього разу обговорюються плани Росії провести ядерні випробування у відповідь на можливий дозвіл для ЗСУ від США і Британії на удари далекобійними ракетами ATACMS і Storm Shadow вглиб території країни-агресора. Хвиля дискусії підживлюється і заявами російських представників, які заявляють про готовність вдатися до такого кроку.

Чи готова Росія до випробувань ядерної зброї? Що скажуть на це її партнери? А раптом з'ясується, що зброя не працює і шантаж виявився просто блефом?

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З відповідями на ці та інші запитання розбирався Главред.

Путін боїться здатися слабким перед Заходом

Росія може завдати ударів по військових об'єктах Британії поблизу своєї території або розпочати ядерні випробування в тому разі, якщо Вашингтон і Лондон знімуть ембарго для України на удари своєю зброєю вглиб РФ, написали у своєму матеріалі журналісти інформагентства Reuters.

"Це була б драматична ескалація конфлікту... Тому що питання в тому, які погрози тоді залишив пан Путін, коли Захід все ще діє, окрім фактичного застосування ядерної зброї?" - зазначив експерт з озброєнь в Інституті досліджень миру і політики безпеки в Гамбурзі Ульріх Кюн.

За словами експерта, Москва могла б провести перші з 1990 року ядерні випробування як знак попередження, що Путін, мовляв, зовсім не "слабкий у своїх діях".

"Ядерні випробування були б чимось новим. Я б не виключав цього, і це було б пов'язано з руйнуванням Росією низки угод про міжнародну безпеку, які вона підписувала протягом десятиліть, упродовж останніх декількох років", - каже аналітик.

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з уражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Володимир Путін
Путін міг би провести ядерні випробування "десь на сході" Росії, припустив Герхард Манготт / Скріншот YouTube

Інший експерт - фахівець із безпеки Інсбрукського університету в Австрії Герхард Манготт, також припустив імовірність ядерних випробувань РФ.

"Росіяни могли б провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони могли б підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, просто щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі саме це, коли кажуть, що ми в наприкінцевому підсумку вдамося до ядерної зброї", - сказав учений.

Три сценарії ядерних випробувань для Росії

Путін може задіяти класичні варіанти, щоб показати світові ядерний гриб і наслідки подібних випробувань, сказав Главреду експерт з озброєнь, головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Перший варіант не настільки ефектний, як хотілося б Кремлю, і передбачає вибух у шахті.

"Перший - підземний вибух. Це варіант, який є найменш шкідливим для довкілля і передбачає підрив ядерного заряду в шахті. Але проблема полягає в тому, що для Кремля такий вибух буде не кінематографічним. Земля лише підніметься і трохи просяде, це неефектно. Потім на тому місці майже нічого не нагадуватиме про ядерні випробування", - переконаний Катков.

Другий сценарій уже може бути орієнтований на "картинку".

"(Це буде, - ред.) підводний вибух. Досить ефектний сценарій, теж не такий шкідливий, бо в атмосферу потрапить не так багато радіоактивного пилу", - сказав аналітик.

Третій варіант - це атмосферний вибух, який може бути наземним або повітряним.

"Наземний (вибух, - ред.) - найбрудніший, тому що тоді стрімко підніметься радіоактивний пил. Повітряний - менш шкідливий для природи, тому що все відбувається на висоті 500 метрів", - наголосив Катков.

Хто такий Олег Катков

Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року.

Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

"Полігон готовий до відновлення повномасштабних випробувань"

Ядерний полігон на Новій землі в Архангельській області вже готовий до ядерних випробувань, сказав начальник військового об'єкту, контр-адмірал Андрій Синіцин.

Він стверджує, що для проведення випробувань потрібен лише наказ.

"Полігон готовий до відновлення повномасштабних випробувань. Він готовий у повному обсязі. Лабораторна і випробувальна бази готові. Персонал готовий. Якщо надійде наказ, ми можемо почати випробування в будь-який момент... Найголовніше для нас - не зірвати виконання державних завдань. Якщо буде поставлено завдання відновити випробування, його буде виконано у встановлені терміни", - додав Синіцин.

Нова земля
Супутникові знімки ще торік показували, що на полігоні Нова земля будуються тунелі та дороги / Planet Labs Inc

"Повернемося до 1993-го"

У Держдумі підтримали ідею провести ядерні випробування в Росії. Депутат-єдинорос Андрій Колесник заявив, що "треба десь зробити ядерний вибух, на якомусь полігоні", щоб усі, мовляв, згадали, наскільки небезпечна така зброя.

А російська пропагандистка Маргарита Симоньян ще торік пропонувала влаштувати вибух у районі Сибіру і позитивно відреагувала на можливість залишити РФ без гаджетів і відкинути свою ж країну на 30 років назад.

"Якщо в Сибіру зробити термоядерний вибух, буде виведено з ладу всю радіоелектроніку, всі супутники, камери, повернемося до 1993-го. Чудово ж жили, без гаджетів, я навіть зрадію", - говорила тоді вона.

"Путін не зможе застосувати ядерну зброю"

Путін сіє страх, тому що сам боїться - він не застосує ядерну зброю, вважає голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Причому він акцентував увагу на тому, що Путін не зможе цього зробити, зокрема, і через позицію Китаю та Індії.

"Утім - це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, тому що проти цього Китай та Індія - головні сили, від яких залежить Росія", - уточнив Коваленко.

І хочеться, і колеться: чи проведе Путін ядерні випробування?
Коротко про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Кремль завезе спеціальну апаратуру

Російські фахівці й самі багато років не знають, чи працює розрекламована ядерна зброя. Подібні випробування можуть бути не лише заради пропаганди, а й для реальної перевірки такої зброї, зазначив Олег Катков.

"Росія під час випробувань перевірить, як насправді працює її ядерна зброя. Російські зброярі, коли відновлювали або робили ядерні боєприпаси, багато років не могли цю зброю перевірити. І фахівці моніторитимуть ситуацію, щоб зрозуміти, чи справді все працює так, як вони сподіваються. Буде завозитися відповідна апаратура. Для Кремля це буде не лише демонстраційний пропагандистський вибух, а й спроба пересвідчитися, що все дійсно працює", - розповів аналітик.

нова земля
Як виглядає полігон Нова земля / sentstory

Чого побоюються у Путіна

За ядерними випробуваннями Росії, якщо вони таки відбудуться, спостерігатиме весь світ. І не можна виключати, що ядерна зброя, якою росіяни лякають усіх, уже "протухла".

"Якщо Росія зважиться на ядерні випробування, за ними стежитимуть Сполучені Штати, НАТО, Китай і взагалі весь світ. І якщо щось піде не за планом і стане зрозуміло, що російська ядерна зброя все-таки протухла, Кремль зіткнеться з негативом. Можливо, саме цього у Путіна і побоюються", - підкреслив Олег Катков.

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Володимир Путін ядерні випробування війна Росії та України
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