Рада звільнила Безуглу із Комітету ВРУ із питань нацбезпеки: отримала нову посаду

Скандальну нардепку Безуглу звільнили із Комітету ВРУ із питань національної безпеки - чим буде займатись далі.

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Безуглу звільнили із ВРУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Верховна Рада у четвер, 19 вересня, звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк повідомили, що за рішення звільнення Безуглої із посади проголосували 252 народні депутати.

"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету. І перевів її членом Комітету з питань зовнішньої політики", - написав Железняк. відео дня

"Безуглу відкликали з комітету нацбезпеки й перевели в комітет міжнародних відносин. Рішення підтримали 252 депутати. "ЄС" наполягала на розділенні цих постанов", - додала Ірина Геращенко.

Хто така Мар'яна Безугла Мар'яна Володимирівна Безугла (нар. 17 травня 1988, Київ) - українська політична діячка, народний депутат України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відома як учасниця численних політичних скандалів, що викликали в Україні значний суспільний резонанс

Скандали за участю Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, що нардепку Мар'яну Безуглу внесли до бази центру "Миротворець". Її було внесено до бази центру "Миротворець" за нібито дискредитацію української влади, ЗСУ. Також Безугла нібито найбільш цитований російськими пропагандистськими ЗМІ депутат ВРУ з 2022 року.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю, однак це "блокує Офіс президента". Сама ж Безугла у своєму Facebook відреагувала на таку інформацію.

Безугла закликала мобілізувати всіх волонтерів на фронт. Безугла висловила думку, що найкращим волонтерством у 2024 році є приєднання до Збройних Сил України. Вона зазначила, що особистий досвід мобілізації у 2015 році дав їй розуміння важливості такого внеску.

Також відомо, що Безуглу виключили з партії, а "відібрати" у неї Комітет депутати не змогли. Однак виключення Безуглої з партії не призведе до складання нею депутатського мандату, оскільки парламентарка обиралась по округу на Оболоні Києва.

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