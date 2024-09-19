Заборонили лежати: Ахеджакова опинилася в лікарні із серйозним діагнозом

Ахеджаковій рекомендували дотримуватися особливого режиму.

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Лія Ахеджакова підтримала Україну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Актрисі Лії Ахеджаковій, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, заборонили лежати.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, лікарі діагностували 86-річній артистці запалення сідничного нерва і дозволили їй лежати тільки у двох випадках: коли спить і коли займається сексом.

"Сильні болі в спині в актриси з'явилися нещодавно. Місяць тому вона звернулася до лікарні, сказала: рухатися не можу, нахилятися не можу, безсоння замучило. Медики обстежили її і виявили проблеми із сідничним нервом. Заявили: потрібно пройти курс терапії і головне - дотримуватися суворого розпорядку дня", - пишуть пропагандисти.

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Хто така Лія Ахеджакова Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса театру і кіно; народна артистка терористичної Росії. Дворазова володарка національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Уособлюючи жертву". У лютому 2022 року виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. 8 лютого 2023 року театр "Современник" прибрав зі свого репертуару останню виставу "Гра в джини" за участю Ахеджакової у зв'язку з її антивоєнною позицією. 5 квітня 2023 року Ахеджакова звільнилася з театру за власним бажанням, пише Вікіпедія. 2 вересня 2023 року головне управління МВС Росії в Москві почало перевірку щодо Ахеджакової за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії

Актрисі рекомендували лікувальну фізкультуру, вчасно лягати спати, а також прокидатися в один і той самий час.

"Спати тільки на комфортному матраці в темній прохолодній кімнаті. Важливо: протягом дня приймати горизонтальне положення лише тоді, коли хочеться подрімати або вдатися до плотських утіх.

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Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському диктаторі.

Також варто зазначити, що 84-річна акторка зізналася, що на неї вже лежить донос у прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. Водночас Ахеджакова не збирається виїжджати з Росії.

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