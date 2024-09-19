Заборонили лежати: Ахеджакова опинилася в лікарні із серйозним діагнозом

Актрисі Лії Ахеджаковій, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, заборонили лежати.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, лікарі діагностували 86-річній артистці запалення сідничного нерва і дозволили їй лежати тільки у двох випадках: коли спить і коли займається сексом.
"Сильні болі в спині в актриси з'явилися нещодавно. Місяць тому вона звернулася до лікарні, сказала: рухатися не можу, нахилятися не можу, безсоння замучило. Медики обстежили її і виявили проблеми із сідничним нервом. Заявили: потрібно пройти курс терапії і головне - дотримуватися суворого розпорядку дня", - пишуть пропагандисти.
Хто така Лія Ахеджакова
Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса театру і кіно; народна артистка терористичної Росії. Дворазова володарка національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Уособлюючи жертву".
У лютому 2022 року виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. 8 лютого 2023 року театр "Современник" прибрав зі свого репертуару останню виставу "Гра в джини" за участю Ахеджакової у зв'язку з її антивоєнною позицією. 5 квітня 2023 року Ахеджакова звільнилася з театру за власним бажанням, пише Вікіпедія.
2 вересня 2023 року головне управління МВС Росії в Москві почало перевірку щодо Ахеджакової за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії
Актрисі рекомендували лікувальну фізкультуру, вчасно лягати спати, а також прокидатися в один і той самий час.
"Спати тільки на комфортному матраці в темній прохолодній кімнаті. Важливо: протягом дня приймати горизонтальне положення лише тоді, коли хочеться подрімати або вдатися до плотських утіх.
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Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському диктаторі.
Також варто зазначити, що 84-річна акторка зізналася, що на неї вже лежить донос у прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. Водночас Ахеджакова не збирається виїжджати з Росії.
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