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Як відновити видалені повідомлення у Вайбер: декілька простих кроків

Даяна Швець
19 вересня 2024, 14:10
66
Щоб уникнути надмірних втрат і незручностей, не забувайте робити резервні копії чатів. Нехтування цією опцією може призвести до втрати важливої інформації.
viber, Телефон
Експерти розповіли, як відновити видалені повідомлення / Колаж: Главред, фото: viber, фото pexels

У сучасному житті важко уявити спілкування з оточенням без обміну повідомленнями в месенджерах. Там можна як листуватися з друзями та родиною, так і вирішувати робочі питання. Однак переписки не рукописи, щоб не згорати. Тому часто видалене повідомлення стає серйозною проблемою. Однак, якщо знати перевірену схему, і з такої ситуації можна знайти вихід, розповідають експерти Viberapp.

Наявність резервних копій

Переконайтеся, що на вашому пристрої є резервна копія чату, яка містить видалені повідомлення. Viber автоматично створює такі копії на пристрої, однак це можна зробити і самотужки.

Для користувачів Android:

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  • зайти у Viber
  • перейти в чат, який містить видалені повідомлення
  • натиснути на три крапки у верхньому правому кутку
  • обрати налаштування чату
  • задати "резервне копіювання"
  • обрати, як часто робитимуться копії: "щодня", "щотижня", "щомісяця".

Для користувачів iOS:

  • зайти у Viber
  • перейти в чат, який містить видалені повідомлення
  • затиснути й утримувати повідомлення в чаті
  • обрати "більше"
  • натиснути "зробити резервну копію чату"

Що таке Viber

Додаток-месенджер, який дає змогу надсилати повідомлення, здійснювати відео- та голосові VoIP-дзвінки через інтернет. Голосові виклики між користувачами безкоштовні. Viber Messenger має можливість надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, документи, зображення, відеозаписи та файли, а також працювати в автономному режимі, пише Вікіпедія.

Як відновити видалену інформацію

Фахівці пояснюють, що видалене повідомлення, яке було частиною резервної копії чату, можна відновити.

Для користувачів Android:

  • зайти у Viber
  • обрати чат, у якому треба відновити повідомлення
  • прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
  • потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані

Для користувачів iOS:

  • зайти у Viber
  • обрати чат, у якому треба відновити повідомлення
  • прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
  • потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані

Спробувати застосувати спеціалізовані програми

Якщо користувач випадково видалив інформацію і не зробив резервні копії, то на допомогу прийдуть спеціалізовані програми для відновлення даних. Вони доступні як Android, так і iOS. Однак варто звертати увагу на такі фактори, як час, що пройшов з моменту видалення, і рівень доступу до системи.

Що таке смартфон

Мобільний телефон (сучасний - як правило, із сенсорним екраном), доповнений функціональністю розумного пристрою, фактично завжди оснащений камерою, а також фронтальною камерою, призначеною для здійснення відеодзвінків, відеоконференцій і фотографування селфі, пише Вікіпедія.

Звернення до служби підтримки

Якщо жоден з перелічених вище способів не дав бажаного результату, необхідно звернутися до служби підтримки месенджера - там нададуть додаткову допомогу та поради щодо відновлення видалених повідомлень.

Таким чином, щоб уникнути надмірних втрат і незручностей, не забувайте робити резервні копії чатів. Нехтування цією опцією може призвести до незворотної втрати важливої інформації.

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