Як відновити видалені повідомлення у Вайбер: декілька простих кроків

У сучасному житті важко уявити спілкування з оточенням без обміну повідомленнями в месенджерах. Там можна як листуватися з друзями та родиною, так і вирішувати робочі питання. Однак переписки не рукописи, щоб не згорати. Тому часто видалене повідомлення стає серйозною проблемою. Однак, якщо знати перевірену схему, і з такої ситуації можна знайти вихід, розповідають експерти Viberapp.
Наявність резервних копій
Переконайтеся, що на вашому пристрої є резервна копія чату, яка містить видалені повідомлення. Viber автоматично створює такі копії на пристрої, однак це можна зробити і самотужки.
Для користувачів Android:
- зайти у Viber
- перейти в чат, який містить видалені повідомлення
- натиснути на три крапки у верхньому правому кутку
- обрати налаштування чату
- задати "резервне копіювання"
- обрати, як часто робитимуться копії: "щодня", "щотижня", "щомісяця".
Для користувачів iOS:
- зайти у Viber
- перейти в чат, який містить видалені повідомлення
- затиснути й утримувати повідомлення в чаті
- обрати "більше"
- натиснути "зробити резервну копію чату"
Що таке Viber
Додаток-месенджер, який дає змогу надсилати повідомлення, здійснювати відео- та голосові VoIP-дзвінки через інтернет. Голосові виклики між користувачами безкоштовні. Viber Messenger має можливість надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, документи, зображення, відеозаписи та файли, а також працювати в автономному режимі, пише Вікіпедія.
Як відновити видалену інформацію
Фахівці пояснюють, що видалене повідомлення, яке було частиною резервної копії чату, можна відновити.
Для користувачів Android:
- зайти у Viber
- обрати чат, у якому треба відновити повідомлення
- прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
- потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані
Для користувачів iOS:
- зайти у Viber
- обрати чат, у якому треба відновити повідомлення
- прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
- потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані
Спробувати застосувати спеціалізовані програми
Якщо користувач випадково видалив інформацію і не зробив резервні копії, то на допомогу прийдуть спеціалізовані програми для відновлення даних. Вони доступні як Android, так і iOS. Однак варто звертати увагу на такі фактори, як час, що пройшов з моменту видалення, і рівень доступу до системи.
Що таке смартфон
Мобільний телефон (сучасний - як правило, із сенсорним екраном), доповнений функціональністю розумного пристрою, фактично завжди оснащений камерою, а також фронтальною камерою, призначеною для здійснення відеодзвінків, відеоконференцій і фотографування селфі, пише Вікіпедія.
Звернення до служби підтримки
Якщо жоден з перелічених вище способів не дав бажаного результату, необхідно звернутися до служби підтримки месенджера - там нададуть додаткову допомогу та поради щодо відновлення видалених повідомлень.
Таким чином, щоб уникнути надмірних втрат і незручностей, не забувайте робити резервні копії чатів. Нехтування цією опцією може призвести до незворотної втрати важливої інформації.
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