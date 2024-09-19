Як відновити видалені повідомлення у Вайбер: декілька простих кроків

Щоб уникнути надмірних втрат і незручностей, не забувайте робити резервні копії чатів. Нехтування цією опцією може призвести до втрати важливої інформації.

https://glavred.net/life/kak-vosstanovit-udalennye-soobshcheniya-v-vayber-neskolko-prostyh-shagov-10598420.html Посилання скопійоване

Експерти розповіли, як відновити видалені повідомлення / Колаж: Главред, фото: viber, фото pexels

У сучасному житті важко уявити спілкування з оточенням без обміну повідомленнями в месенджерах. Там можна як листуватися з друзями та родиною, так і вирішувати робочі питання. Однак переписки не рукописи, щоб не згорати. Тому часто видалене повідомлення стає серйозною проблемою. Однак, якщо знати перевірену схему, і з такої ситуації можна знайти вихід, розповідають експерти Viberapp.

Наявність резервних копій

Переконайтеся, що на вашому пристрої є резервна копія чату, яка містить видалені повідомлення. Viber автоматично створює такі копії на пристрої, однак це можна зробити і самотужки.

Для користувачів Android:

відео дня

зайти у Viber

перейти в чат, який містить видалені повідомлення

натиснути на три крапки у верхньому правому кутку

обрати налаштування чату

задати "резервне копіювання"

обрати, як часто робитимуться копії: "щодня", "щотижня", "щомісяця".

Для користувачів iOS:

зайти у Viber

перейти в чат, який містить видалені повідомлення

затиснути й утримувати повідомлення в чаті

обрати "більше"

натиснути "зробити резервну копію чату"

Що таке Viber Додаток-месенджер, який дає змогу надсилати повідомлення, здійснювати відео- та голосові VoIP-дзвінки через інтернет. Голосові виклики між користувачами безкоштовні. Viber Messenger має можливість надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, документи, зображення, відеозаписи та файли, а також працювати в автономному режимі, пише Вікіпедія.

Як відновити видалену інформацію

Фахівці пояснюють, що видалене повідомлення, яке було частиною резервної копії чату, можна відновити.

Для користувачів Android:

зайти у Viber

обрати чат, у якому треба відновити повідомлення

прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення

потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані

Для користувачів iOS:

зайти у Viber

обрати чат, у якому треба відновити повідомлення

прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення

потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані

Спробувати застосувати спеціалізовані програми

Якщо користувач випадково видалив інформацію і не зробив резервні копії, то на допомогу прийдуть спеціалізовані програми для відновлення даних. Вони доступні як Android, так і iOS. Однак варто звертати увагу на такі фактори, як час, що пройшов з моменту видалення, і рівень доступу до системи.

Що таке смартфон Мобільний телефон (сучасний - як правило, із сенсорним екраном), доповнений функціональністю розумного пристрою, фактично завжди оснащений камерою, а також фронтальною камерою, призначеною для здійснення відеодзвінків, відеоконференцій і фотографування селфі, пише Вікіпедія.

Звернення до служби підтримки

Якщо жоден з перелічених вище способів не дав бажаного результату, необхідно звернутися до служби підтримки месенджера - там нададуть додаткову допомогу та поради щодо відновлення видалених повідомлень.

Таким чином, щоб уникнути надмірних втрат і незручностей, не забувайте робити резервні копії чатів. Нехтування цією опцією може призвести до незворотної втрати важливої інформації.

До речі, Главред також розповідає, як перевірити смартфон на сторонні додаткипро - 6 ознак злому вашого телефону.

Також Главред поділився, що означає помаранчева крапка на екрані телефону - не всі здогадуються, що вона означає.

А також ділимося, як визначити чи є вірус на телефоні. Дізнайтеся, як видалити вірус на телефоні - ТОП головних секретів, як не угробити смартфон.

Інші цікаві новини про телефони:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред