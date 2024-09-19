'Потрібно зменшувати': у Раді висловилися щодо зниження меж призовного віку

Людей середнього і старшого віку в Україні в рази більше, ніж молодих, каже Сергій Рахманін.

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Сергій Рахманін висловився щодо мобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Народний депутат України Сергій Рахманін прокоментував питання про ймовірність зниження межі межі призовного віку мобілізації в Україні з 60 до 50 років.

"Це - складне питання. На моє переконання, потрібно зменшувати (межі призовного віку, - ред.), але якщо ви подивитеся на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку в нас у рази більше, ніж молодих. І тому, якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, навіть деякі тилові та допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", - наголосив він в інтерв'ю "Українській правді".

Водночас нардеп запропонував у цьому питанні орієнтуватися на позицію Генерального штабу ЗСУ.

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"Хоча і окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років або навіть до 50. Але поки вони не готові говорити про це в осяжній перспективі", - нагадав він.

Говорячи про пропозиції щодо зниження мінімального призовного віку з 25 до, наприклад, 20 років, парламентарій пояснив, що в Генеральному штабі поки що не бачать такої необхідності.

"За рахунок зменшення віку осіб, які призиваються до ЗСУ, вони отримали певний ресурс. Чи вистачить їм цього ресурсу в осяжній перспективі? Вони зможуть прийти до певних висновків не раніше кінця вересня. Ми сподіваємося, що вони з якоюсь пропозицією, аналізами до нас вийдуть", - уточнив він.

Водночас Рахманін погодився з тим, що відповідь на це питання перебуває в політичній площині, тому остаточне рішення має бути погоджено президентом як верховним головнокомандувачем.

"З одного боку, більш молоді люди потрібні ЗСУ, щоб зміцнити насамперед найбільш боєздатні підрозділи, а, з іншого боку, у нас прошарок цих громадян не такий уже й великий. І тому, з точки зору демографічної ситуації, це дуже великий ризик, і не думати про цей ризик не можна, навіть у тих жорстких, небезпечних умовах, у яких сьогодні перебуває Україна", - резюмував нардеп.

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/ фото: Главред

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