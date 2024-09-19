Проєкт МУР заявив, що ТЦК мобілізував весь технічний склад групи

МУР мобілізували, але виступ відбувся.

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ЦК мобілізували весь технічний склад команди / Колаж Главред, фото Instagram/Фото профілю myr_ukraine myr_ukraine

Творчий проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування мобілізували весь технічний склад команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.

Про це повідомили на сторінці МУР в Instagram.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову гармату, кабелі системи звуку під'єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру - ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання",- написали МУР у сторіз.

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Що відомо про МУР МУР - це творче об'єднання, яке займається тим, що розповідає про українську літературу в такий спосіб, що поети та прозаїки минулого стають сучасними постатями. Альбом "Ти [Романтика]" - це реп-мюзикл із 17 треків, пов'язаних із сюжетом: історією репресій українських письменників ХХ століття.

МУР мобілізували, але виступ відбувся:

МУР у повному складі мобілізували / Скриншот телеграм

При цьому там запевняли, що вистава відбудеться за планом.

Уже після завершення концерту, Мур повідомили, що виступ усе-таки відбувся, незважаючи на те, що розпочався він із 2-х годинним запізненням.

Пізніше hromadske написало, що за словами представників МУР, їхню технічну групу мобілізували напередодні концерту в Ужгороді, коли вони їхали в місто після вистави в Чернівцях.

Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine

Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine

Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine

"Група у складі 5 осіб з честю виконують свій обов'язок, наразі проходячи навчання у навчальному центрі в Житомирі. Усім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить якраз про те, що історія повторюється і пояснює, чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога",- заявили в МУР.

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