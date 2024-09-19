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Проєкт МУР заявив, що ТЦК мобілізував весь технічний склад групи

Олена Кюпелі
19 вересня 2024, 14:00оновлено 19 вересня, 14:31
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МУР мобілізували, але виступ відбувся.
ЦК мобілізували весь технічний склад команди
ЦК мобілізували весь технічний склад команди / Колаж Главред, фото Instagram/Фото профілю myr_ukraine myr_ukraine

Творчий проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування мобілізували весь технічний склад команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.

Про це повідомили на сторінці МУР в Instagram.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову гармату, кабелі системи звуку під'єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру - ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання",- написали МУР у сторіз.

відео дня

Що відомо про МУР

МУР - це творче об'єднання, яке займається тим, що розповідає про українську літературу в такий спосіб, що поети та прозаїки минулого стають сучасними постатями.

Альбом "Ти [Романтика]" - це реп-мюзикл із 17 треків, пов'язаних із сюжетом: історією репресій українських письменників ХХ століття.

МУР мобілізували, але виступ відбувся:

МУР у повному складі мобілізували
МУР у повному складі мобілізували / Скриншот телеграм

При цьому там запевняли, що вистава відбудеться за планом.

Уже після завершення концерту, Мур повідомили, що виступ усе-таки відбувся, незважаючи на те, що розпочався він із 2-х годинним запізненням.

Пізніше hromadske написало, що за словами представників МУР, їхню технічну групу мобілізували напередодні концерту в Ужгороді, коли вони їхали в місто після вистави в Чернівцях.

Проєкт МУР заявив про мобілізацію
Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine
Проєкт МУР заявив про мобілізацію
Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine
Проєкт МУР заявив про мобілізацію
Проєкт МУР заявив про мобілізацію / Фото Instagram/ myr_ukraine

"Група у складі 5 осіб з честю виконують свій обов'язок, наразі проходячи навчання у навчальному центрі в Житомирі. Усім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить якраз про те, що історія повторюється і пояснює, чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога",- заявили в МУР.

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Нагадаємо, раніше українська актриса Ірма Вітовська заявила, що всерйоз замислювалася над тим, щоб піти добровольцем на фронт. Однак миттєвому пориву Вітовська не піддалася, і зараз зрозуміла, що прийняла правильне рішення.

Раніше також стало відомо про те, що під час битви з російськими окупантами на фронті загинув музикант і громадський діяч - Пилип Стахов, який воював з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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