Проєкт МУР заявив, що ТЦК мобілізував весь технічний склад групи

Творчий проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування мобілізували весь технічний склад команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.
Про це повідомили на сторінці МУР в Instagram.
"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову гармату, кабелі системи звуку під'єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру - ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання",- написали МУР у сторіз.
Що відомо про МУР
МУР - це творче об'єднання, яке займається тим, що розповідає про українську літературу в такий спосіб, що поети та прозаїки минулого стають сучасними постатями.
Альбом "Ти [Романтика]" - це реп-мюзикл із 17 треків, пов'язаних із сюжетом: історією репресій українських письменників ХХ століття.
МУР мобілізували, але виступ відбувся:
При цьому там запевняли, що вистава відбудеться за планом.
Уже після завершення концерту, Мур повідомили, що виступ усе-таки відбувся, незважаючи на те, що розпочався він із 2-х годинним запізненням.
Пізніше hromadske написало, що за словами представників МУР, їхню технічну групу мобілізували напередодні концерту в Ужгороді, коли вони їхали в місто після вистави в Чернівцях.
"Група у складі 5 осіб з честю виконують свій обов'язок, наразі проходячи навчання у навчальному центрі в Житомирі. Усім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить якраз про те, що історія повторюється і пояснює, чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога",- заявили в МУР.
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