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Польща може тиснути на Київ через ЄС: ЗМІ дізналися, чого хоче Варшава

Анна Ярославська
19 вересня 2024, 11:12
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Питання Волині нібито зараз є "головною та, в принципі, єдиною вимогою" Польщі.
Володимир Зеленський, Радослав Сікорський
Зеленський і Сікорський провели неприємні переговори у вересні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Польща сподівається, що зможе чинити тиск на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії під час свого піврічного головування в ЄС у січні 2025 року. Як повідомляє польський журналіст Марцін Терлік, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський уже мали у вересні неприємні переговори на цю тему.

У статті Терліка для Onet ідеться, що польська делегація була здивована стилем спілкування Зеленського на переговорах у Києві минулого тижня, тому МЗС Польщі "планує конкретні заходи".

Ознайомлений із перебігом переговорів співрозмовник сказав, що "Україна зайняла вимогливу позицію".

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"Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поблажки йшли лише в один бік. Тим часом, Україна зайняла вимогливу позицію. У сфері оборони ми можемо це зрозуміти. Але в інших сферах це має змінитися", - сказало джерело.

У польського міністерства закордонних справ нібито "є ідея", як натиснути на Україну, використовуючи для цього майбутнє головування в Євросоюзі.

Анонімний представник МЗС Польщі повідомив, що питання Волині зараз є "головною та, в принципі, єдиною вимогою" країни.

Коли в січні 2025 року Польща розпочне своє піврічне головування в Євросоюзі, МЗС країни нібито планує використовувати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ.

"Сікорський переконував Зеленського врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки він заплатить за них меншу ціну, ніж під час переговорів про вступ (до ЄС - ред.). Це не дійшло до Зеленського", - заявив один зі співрозмовників видання.

Він також сказав, що після зустрічі Сікорського із Зеленським стало відомо, що Україна "хотіла б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно", що було "безпрецедентно і дуже складно".

"Києву необхідна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - підкреслив співрозмовник у польському МЗС.

При цьому він запевнив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" в переговорах з Україною.

Нагадаємо, 16 вересня видання Onet із посиланням на власні джерела повідомляло, що під час зустрічі в Києві 13 вересня Зеленський "здивував" польську делегацію, коли "не в кращий спосіб" спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Український лідер нібито звинуватив Польщу в недостатній підтримці України в процесі переговорів про вступ до ЄС. У відповідь Сікорський зазначив, що Україна вже впродовж десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу і назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.

Дмитро Кулеба і операція "Вісла" - деталі скандалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу на Campus Polska Przyszłości, відповів на запитання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

Ці слова викликали обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях:

  • Депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі.
  • Депутат від PiS мер Хелма Якуб Банашек заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде"
  • Екс-прем’єр-міністр Беата Шидло заявидла, що Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями", і це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах.

Заяви Польщі щодо вступу України до ЄС і НАТО

Відповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії викликала неабиякий скандал серед низки польських політиків, які звинуватили Кулебу в територіальних претензіях. З цього приводу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, зокрема культурно-політичним.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу доти, доки між країнами не закінчаться суперечки навколо подій на Волині в роки Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше дати дозвіл на пошуки та ексгумацію поляків, яких було вбито під час етнічних чисток під час Другої світової на Волині.

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Євросоюз новини Польщі Володимир Зеленський Сикорский Волинська трагедия
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