СБУ накрило керівництво проєктного інституту Києва: в чому вони допомагали РФ

Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень.

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СБУ викрили керівництво українського проєктного інституту / Колаж: Главред, фото: СБУ

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту. Вони допомагали агресорам з Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як йдеться в повідомленні, Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з РФ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Спецслужби затримали голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, а також головного інженера і одного із інженерів столичної установи.

Як йдеться в матеріалах справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень. До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора",-розповіли в СБУ.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено:

мобільні телефони

системні блоки

ноутбуки

флешки

чорнові записи із доказами співпраці з РФ

"На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - підсумували в спецслужбі.

Служби безпеки України - останні новини

Нагадаємо, як йдеться в судовій ухвалі, СБУ послідовно позбавляє зрадника Тарпана доступу до управління бізнес-активами в Україні. В одне провадження проти Руслана Тарпана були об'єднані раніше дві окремі справи.

Що більше, СБУ затримала всіх паліїв військових авто. Виконуючи завдання на 1-2 тисячі гривень, палії ризикують залишок життя провести за ґратами, адже СБУ затримала абсолютно кожного, зазначає політолог Голубуцький.

А от склади в РФ палають дедалі частіше, адже для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ - Україна наносить не поодинокі удари, а здійснює масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті.

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