Росія готує масований обстріл найближчими днями: накопичує Х-101 — OSINT

Окупанти накопичують ракети протягом останніх 15 днів, наголосили експерти.

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Ракетний удар по Україні - коли може відбутися / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня, ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Російські війська, імовірно, готують новий масований обстріл України, на що вказує українська OSINT-спільнота Tracking.

Фахівці зауважують, що вдень 17 вересня на аеродром "Енгельс-2" прилітав уже четвертий рейс (за проміжок часу з 10 вересня) військово-вантажного літака Іл-76, яким Росія перевозить боєприпаси.

Протягом останніх 15 днів, вважають аналітики, відбувається процес накопичення ворогом ракет Х-101.

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Станом на 19 вересня кількість відомих експертам споряджених Ту-95МС на авіабазі "Оленья" становить чотири борти.

"Загальна кількість Ту-95МС на аеродромах "Оленья/Енгельс-2" станом на 19 вересня становить 14 одиниць", — ідеться у повідомленні.

Удар по Україні - які цілі РФ

Раніше у ЦПД РНБО підкреслили, що РФ готує чергові удари по цивільних об'єктах. Зокрема, є побоювання, що агресорка може завдати удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території.

Це сталося на тлі підтвердження західною розвідкою щодо поставок Росії іранської "балістики". На думку британської розвідки, поставлені Іраном ракети ближньої дії Fath-360 посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Загалом, як зауважують західні оглядачі, російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

РФ готує масований удар по Україні - думка експерта

Причина майбутнього удару по цивільних обʼєктах очевидна, пише у блозі Главреда радник міністра оборони, блогер, журналіст Олексій Копитько: отримання іранських ракет, використання корейських, а також підготовка чергового масового ракетного удару по українській інфраструктурі та мирних містах.

"Як себе поведуть і куди полетять іранські ракети толком невідомо. Тому росіяни намагаються страхуватися. Усі ці фокуси давно відомі. Треба просто доносити інформацію скрізь", - зазначив Копитько.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Літаки, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

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