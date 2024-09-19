Били по цивільних, валить сильний дим: РФ вдарила бомбами по місту Суми

Російські окупанти атакували Суми КАБами.

https://glavred.net/ukraine/bili-po-grazhdanskim-valit-silnyy-dym-rf-udarila-bombami-po-gorodu-sumy-10598495.html Посилання скопійоване

РФ вдарил КАБами по цивільних у Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот, Главред

У Сумах пролунали потужні вибухи. Над містом у повітря піднявся великий стовп диму. Про це повідомляє кореспондент Главреда.

Місцеві моніторингові канали попереджали про те, що ворог здійснив запуск КАБів. Повідомлялося щонайменше про 2 вибухи.

Згодом стало відомо про те, що росіяни вдарили саме по місту Суми.

відео дня

РФ вдарил КАБами по цивільних у Сумах / фото: Главред

Місцева влада поки не розповіла подробиці про удар. Однак за даними моніторингових каналів "гарних новин нема". Російські окупанти били по цивільному об'єкту у спальному районі міста.

РФ вдарил КАБами по цивільних у Сумах / фото: скриншот

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Обстріл Сумщини - головні новини за темою

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом із Курської області РФ і залітала на Сумщину.

На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що "Шахеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".

Російська окупаційна армія атакувала Сумську область - прогриміли 57 вибухів у дев'яти громадах. Постраждали Сумська, Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред