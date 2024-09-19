Били по цивільних, валить сильний дим: РФ вдарила бомбами по місту Суми

У Сумах пролунали потужні вибухи. Над містом у повітря піднявся великий стовп диму. Про це повідомляє кореспондент Главреда.
Місцеві моніторингові канали попереджали про те, що ворог здійснив запуск КАБів. Повідомлялося щонайменше про 2 вибухи.
Згодом стало відомо про те, що росіяни вдарили саме по місту Суми.
Місцева влада поки не розповіла подробиці про удар. Однак за даними моніторингових каналів "гарних новин нема". Російські окупанти били по цивільному об'єкту у спальному районі міста.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Обстріл Сумщини - головні новини за темою
Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом із Курської області РФ і залітала на Сумщину.
На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що "Шахеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".
Російська окупаційна армія атакувала Сумську область - прогриміли 57 вибухів у дев'яти громадах. Постраждали Сумська, Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.
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