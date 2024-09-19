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Що стоїть за гучними "планами" Шольца і Бразилії щодо України: експерт дав оцінку

Яна Ставська
19 вересня 2024, 13:19
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Є низка зовнішніх факторів, які тиснуть на Росію для припинення війни. Путін буде підвищувати ставки.
путін зеленський переговори
Переговори з РФ - коли можуть початися / Колаж: Главред, скріншоти, фото: https://t.me/David_Arakhamia

Сплеск обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні, зокрема суперечливого "плану" Шольца, "не випадковий", вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. Захід хоче щонайменше отримати від Росії зобов'язання зменшити інтенсивність ведення війни.

В інтерв'ю Главреду він припустив, що, найімовірніше, союзникам Путіна "поставили умови про співпрацю з демократичним світом, якщо вони приєднаються до питання припинення війни".

"Ми бачимо ініціативу вже і Заходу про те, що країни, названі мною, можуть бути посередниками (у мирних переговорах). Йдеться якраз про заяву голови партії Шольца, де було оголошено про ініціативу створення міжнародної комісії з посередників - Індії, Китаю, Туреччини та Бразилії", - сказав Клочок.

Ситуація складається так, що є низка зовнішніх чинників, які тиснуть на Росію для припинення війни, підсумував він. Водночас РФ розуміє, що її здатність воювати надалі залежатиме від співпраці з вищеназваними країнами, особливо з Китаєм і Туреччиною.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про мирні плани щодо України:

"Зараз санкційна політика щодо цього тіньового флоту Росії на Заході посилилася. Путін це розуміє, тому і підвищує ставки на фронті. Він кидає всі свої останні сили, щоб відвоювати позиції, показати свою перевагу", - додав експерт.

Але й Україна також це розуміє, тому курська військова операція триває.

"Але це не означає, що початок переговорного процесу покаже зменшення вогню до нуля або його повне припинення по лінії фронту. Це буде лише початком процесу, який триватиме певний час. Який саме - спрогнозувати зараз дуже складно", - зазначив Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2016 по 2018 рік - голова центрального Виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік - керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року - по сьогодні - засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік - головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України IV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) - начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби III рангу.

З 2004 по 2005 роки - прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України IV скликання.

З 2003 по 2004 роки - інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Переговори з Росією - що пропонують Китай і Бразилія

Як писав Главред, китайці і бразильці узгодили так званий документ із шести пунктів "для врегулювання української кризи". Засудження злочинів Москви і виведення російських військ з України там немає.

Водночас Китай стверджує, що так званий консенсус Китаю і Бразилії - план із врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку у понад 110 країнах світу.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський розкритикував позицію уряду Луїса Інасіо Лула да Сілви щодо війни, яку розпочала країна-агресорка Росія. В інтерв'ю з Metrópoles він заявив, що позиція Бразилії виглядає досить "проросійською".

"У мене була гарна розмова з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний зустрічі з ним, і я був дуже відкритим, абсолютно відкритим. Я думав, ви побачите на своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не тільки політичне умиротворення", - підкреслив Зеленський.

Саму пропозицію врегулювання війни від Китаю та Бразилії президент назвав деструктивною політичною заявою, тим паче, що консультацій із Києвом щодо неї не було.

Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи, відповіли в КНР.

Крім того, італійська газета La Repubblica писала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, згідно з яким країна-агресорка РФ може зберегти контроль над окупованими українськими територіями. На що в ОП дали однозначну відповідь: Київ, наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у майбутніх переговорах з агресором наполягатиме виключно на "формулі" Зеленського.

Що стоїть за гучними 'планами' Шольца і Бразилії щодо України: експерт дав оцінку
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

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перемир'я новини Росії Бразилія Володимир Зеленський Володимир Путін Олаф Шольц мирні переговори з Росією Валерій Клочок
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