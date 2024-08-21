США обговорюють з Україною цілі операції на Курщині: в Пентагоні зробили заяву

ЗСУ продемонстрували креативність і бойову майстерність в Курські області та змусили росіян попрацювати над відповіддю, сказав Пет Райдер.

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США та Україна обговорюють стратегічні цілі на Курщині / Колаж: Главред, фото: : 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, скріншот

Сполучені Штати Америки обговорюють з українським керівництвом стратегічні цілі ЗСУ в Курській області. Бойова майстерність українських воїнів змусила росіян попрацювати над відповіддю. Про це під час останнього брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

"Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це створення буферної зони, тож ми продовжуємо обговорення, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Наш фокус і надалі полягає в тому, щоб допомогти Україні бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому", - заявив він.

Райдер також похвалив українських військових за креативний підхід і бойову майстерність, які "змусили росіян попрацювати над відповіддю".

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"Але коли мова заходить про те, якими є їх довгострокові цілі тут, це те, що ми все ще обговорюємо з ними", - додав представник Пентагону.

Відповідаючи на питання про можливість зняття обмежень на удари по Росії, Райдер підтвердив, що американська політика щодо дальнобійних ударів залишається незмінною. Він також підкреслив, що США постійно шукають способи прискорення надання допомоги Україні, а контактна група "Рамштайн" є важливим майданчиком для обговорення цих питань.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, на Курщині ЗСУ вже змогли захопити 1300 квадратних кілометрів території, повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Українські військові експерти заявили, що у разі виходу ЗСУ до річки Сейм, українці зможуть захопити ще 700 кілометрів території країни-агресорки РФ.

Як повідомляв Главред, українські захисники знищили понтонні переправи та мости через Сейм. Проте росіяни відновлюють їх, щоб мати шляхи відходу.

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