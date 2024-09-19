Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив гучну заяву в залі суду: деталі

Донька мовознавці вимагає довічного ув'язнення для вбивці своєї матері.

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Вбивство Ірини Фаріон / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

У четвер, 19 вересня, у Галицькому районному суді Львова відбулося засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Зінченко заявив, що вважає, що його життя під загрозою, зазначивши, що небезпека може надходити від російських спецслужб і радикально налаштованих осіб.

Він також додав, що перебуває не в СІЗО, а в іншому місці з міркувань безпеки, і попросив залишити його там.

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Відомо і те, що на засіданні перебуває донька загиблої — Софія Семчишин. Вона вимагає довічного ув'язнення для вбивці своєї матері.

В Офісі Генерального прокурора додали, що підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили в СІЗО ще на два місяці - до 17-го листопада 2024 року без права на заставу.

Також Галицький райсуд продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців – до 26 січня 2025 року.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, 19 липня у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Вона загинула після вогнепального поранення голови.

25 липня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний - 18-річний мешканець Дніпра В'ячеслав Зінченко.

26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

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