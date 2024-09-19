В ОП зробили заяву на тлі "пропозиції" глави МЗС Польщі "передати" Крим

Україна неодноразово заявляла, що не відмовиться від Криму.

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Чи передасть Київ Крим під контроль ООН - відповідь ОП / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот Google Maps

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ще раз нагадав Заходу, що Крим — це Україна. До цього Банкова неодноразово заявляла, що не відмовиться від півострова, наразі окупованого Росією.

Цьому передувала заява глави МЗС Радослава Сікорського про можливість передачі Криму під контроль ООН.

"Крим — це Україна. Росія порушила міжнародне право — і має відповідати за це", — написав Єрмак, не називаючи імен. відео дня

Питання Криму — що пропонував Сікорський

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав Крим "ключовим питанням" у майбутніх перемовинах Росії та України, проте він "не бачить" варіантів, як обидві країни зможуть домовитися про контроль над територією.

Натомість Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН і провести там "чесний" референдум.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — висловився міністр.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Деокупація Криму - думка експерта

Без сумніву усі українські території повернуться під контроль ЗСУ. Неформально, деякі з них справді візьмуть під повний контроль, а інші будуть у підвішеному стані, ймовірно, з перехідними адміністраціями, розповів в інтервʼю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Це може статися не в один момент – не через місяць, не через два, а через якийсь період. Можуть знову поновлюватись бойові дії. Ситуація буде дуже динамічною - я не бачу зараз перспективи того, що за Путіна все різко припиниться", - зауважив аналітик.

Крим - як повертати півострів

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики, а вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги. Про це заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Тим часом голова ГУР Кирило Буданов вважає, що звільнити Крим буде значно простіше, ніж відвоювати Донбас, завдяки стратегічним особливостям півострова. Повернути Крим можна за допомогою двох основних точкок входу – Кримський міст та сухопутний перешийок з боку Росії.

Читайте на Главреді, як Сили оборони України завдали потужного удару по "центру прийняття рішень" РФ в тимчасово окупованому Криму. Після удару по штабу Чорноморського флоту у 2023 році, росіяни прийняли рішення перенести частину органів управління до Новоросійська.

Вибухи в Криму - цілі ЗСУ / Інфографика: Главред

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