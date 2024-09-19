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За підтримки "вісі зла" Росія буде готова до війни з НАТО вже до 2030 року - прогноз

Яна Ставська
19 вересня 2024, 11:48
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Період підготовки РФ до агресії проти інших країн Європи суттєво скоротився.
За підтримки
Росія може напасти на країни Балтії - озвучено роки / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usarmy, nato.int

Росія може підготуватися до збройної агресії проти країн НАТО до 2030 року, переконаний керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На зараз факторами, що стримують плани країни-окупанта РФ щодо перебудови економіки "під війну", залишаються санкції Заходу, великі втрати і відсутність великої військової допомоги з боку Китаю, Ірану та КНДР.

А проте навіть за нинішніх темпів підтримки "вісі зла" Росія буде готова до війни проти Північноатлантичного Альянсу протягом наступних шести років.

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"За нинішньої ситуації і зростання співпраці РФ з Китаєм, Іраном та КНДР Москва може вийти на готовність для удару по країнах Балтії до 2030 року. Ключовим питанням для рф є повноцінна перебудова економіки під війну", — зазначив Коваленко.

Заодно Коваленко пояснив, чому Китай - Іран - КНДР підтримують Кремль на недостатньому рівні, що "гальмує російські плани", хоча і не скасовує усілякі гібридні операції проти НАТО.

"Санкції, а також великі втрати і відсутність великої допомоги автократій, які досі намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу, а також вирішують питання на Близькому Сході та інших регіонах Глобального Півдня, гальмують російські плани. Але не скасовують можливості РФ проводити проксі операції з "біженцями і зальотами дронів" проти країн НАТО", — пояснив керівник ЦПД.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Війна з НАТО - що кажуть на Заході

ЗМІ неодноразово описували різні сценарії зіткнення країн НАТО з Росією, та й сама Москва повсякчас підживлює страхи Європи перед "третьою світовою", натякаючи, що у разі переходу "червоних ліній" застосує ядерну зброю.

Втім, офіційно керівництво НАТО підготовку до майбутньої ескалації заперечує. 10 липня у Вашингтоні тодішній генсек Альянсу Єнс Столтенберг стверджував, що розвідка "не володіє інформацією" про таку підготовку з боку Росії.

Тим часом командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер заявляв, що Велика Британія має підготуватися до війни з "віссю зла" протягом трьох років. Вокер уточнив, що його країна наразі "не перебуває на неминучому шляху до війни".

Сценарій війни РФ із НАТО - думка експерта

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк прокоментував питання ймовірності застосування НАТО 5-ї статті, яка передбачає дії колективної оборони.

"Якщо Росія і Білорусь здійснять агресію щодо Сувалкського коридору, реакція НАТО вже буде жорсткою. Атака цієї ділянки - найімовірніший сценарій агресії Росії проти країн Балтії та Польщі. НАТО буде готове до серйозного рішення", - пише він у колонці на Главреді.

Експерт зазначає, що в Альянсу вже давно є консенсус щодо застосування саме 5-ї статті колективної оборони в разі атаки Сувалкського коридору.

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