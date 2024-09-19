За підтримки "вісі зла" Росія буде готова до війни з НАТО вже до 2030 року - прогноз

Росія може підготуватися до збройної агресії проти країн НАТО до 2030 року, переконаний керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
На зараз факторами, що стримують плани країни-окупанта РФ щодо перебудови економіки "під війну", залишаються санкції Заходу, великі втрати і відсутність великої військової допомоги з боку Китаю, Ірану та КНДР.
А проте навіть за нинішніх темпів підтримки "вісі зла" Росія буде готова до війни проти Північноатлантичного Альянсу протягом наступних шести років.
"За нинішньої ситуації і зростання співпраці РФ з Китаєм, Іраном та КНДР Москва може вийти на готовність для удару по країнах Балтії до 2030 року. Ключовим питанням для рф є повноцінна перебудова економіки під війну", — зазначив Коваленко.
Заодно Коваленко пояснив, чому Китай - Іран - КНДР підтримують Кремль на недостатньому рівні, що "гальмує російські плани", хоча і не скасовує усілякі гібридні операції проти НАТО.
"Санкції, а також великі втрати і відсутність великої допомоги автократій, які досі намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу, а також вирішують питання на Близькому Сході та інших регіонах Глобального Півдня, гальмують російські плани. Але не скасовують можливості РФ проводити проксі операції з "біженцями і зальотами дронів" проти країн НАТО", — пояснив керівник ЦПД.
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Війна з НАТО - що кажуть на Заході
ЗМІ неодноразово описували різні сценарії зіткнення країн НАТО з Росією, та й сама Москва повсякчас підживлює страхи Європи перед "третьою світовою", натякаючи, що у разі переходу "червоних ліній" застосує ядерну зброю.
Втім, офіційно керівництво НАТО підготовку до майбутньої ескалації заперечує. 10 липня у Вашингтоні тодішній генсек Альянсу Єнс Столтенберг стверджував, що розвідка "не володіє інформацією" про таку підготовку з боку Росії.
Тим часом командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер заявляв, що Велика Британія має підготуватися до війни з "віссю зла" протягом трьох років. Вокер уточнив, що його країна наразі "не перебуває на неминучому шляху до війни".
Сценарій війни РФ із НАТО - думка експерта
Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк прокоментував питання ймовірності застосування НАТО 5-ї статті, яка передбачає дії колективної оборони.
"Якщо Росія і Білорусь здійснять агресію щодо Сувалкського коридору, реакція НАТО вже буде жорсткою. Атака цієї ділянки - найімовірніший сценарій агресії Росії проти країн Балтії та Польщі. НАТО буде готове до серйозного рішення", - пише він у колонці на Главреді.
Експерт зазначає, що в Альянсу вже давно є консенсус щодо застосування саме 5-ї статті колективної оборони в разі атаки Сувалкського коридору.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Індія передає Україні снаряди попри протести Москви - Reuters
- РФ почала активний наступ: військовий розкрив важку ситуацію на Куп'янському напрямку
- У Польщі хочуть "передати" Крим, але не Україні: дивна пропозиція глави МЗС
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред