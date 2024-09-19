РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови - Клочок

Росія може прийняти рішення про виведення військ з чотирьох областей України після того, як до влади в РФ прийде наступний президент, зазначив аналітик.

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Є умова за якої РФ вийде з 4 областей України та Криму / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

Нещодавно російські медіа активно поширювали інформацію про нібито готовність Росії повернути Україні Херсонську та Запорізьку області в рамках переговорів. У своєму інтерв'ю "Главреду" керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів про можливі умови такого сценарію.

За його словами, варіанти розвитку подій можуть бути різними, і не варто відкидати жодного з них.

"Офіс президента був дуже обурений публікацією BILD про заморожування війни на окремих ділянках. Звісно, локальне заморожування - це якась маячня, але все це пов'язано з тим, що буде невизначеним статус окремих територій, про що я говорив. І одні це можуть називати заморожуванням, а інші - дипломатичним поверненням територій, тобто невійськовим шляхом, про що говорив президент. Тобто одне й те саме називатимуть по-різному, тим самим сіючи "зраду" або "перемогу"", - зазначає Клочок.

Він зазначив, що обмін територіями виглядає дещо дивно, але допускає можливість домовленостей, наприклад, щодо виходу російських військ із Донецької чи Луганської областей.

Експерт нагадав, що до 2022 року вже існувала лінія розмежування в результаті мінських домовленостей.

"Зараз ОП наполягає на тому, що ніякого Мінська не буде, тож ми й спробуємо донести Заходу, що він не може визнавати такий обмін. Так, обмін жодним чином не буде формалізовано (я це виключаю зовсім), але ми це просто розумітимемо за фактом: якщо ЗСУ вийшли з Курської області, то росіяни вийшли з певної території. Це буде зроблено мовчки, ніхто, знову-таки, цього на папері закріплювати не буде, і всі території України ніколи не визнають, наприклад, та сама Туреччина за Росією, тому що Ердоган чітко сказав, що так не може бути", - говорить він.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про мирні плани щодо України:

Клочок також зауважив, що контроль над територіями може бути переданий тимчасово під нагляд якоїсь нейтральної місії, як-от ОБСЄ, до моменту зміни влади в Росії, що може відбутися після відходу Путіна.

"Коли буде інший правитель, який зможе ухвалити рішення про вилучення з конституції РФ положення про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Криму. Мовляв, це все була дурниця, і буде велике викриття Путіна, як і Сталіна за часів Хрущова. Це на Росії не змінюється, адже якщо читати російську історію, то вона від Івана Грозного і досі циклічна. Можливо, 1917 року стався певний збій, але загалом юродство і все інше присутнє й донині. І, як правило, наступний правитель викриває попереднього, розповідає про те, що він неправильно робив і так далі", - додав він.

Експерт додав, що Захід серйозно розглядає варіант чекати на усунення Путіна, яке може статися природним шляхом або внаслідок інших обставин.

"Втім, зараз я бачу цікавим припинити війну як для Заходу, так і для партнерів Росії, які співпрацюють із Заходом. Тому такий варіант існує. Звісно, він ще не стовідсотково остаточний, але принаймні Захід усе для цього робить", - резюмував він.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в районах п'яти населених пунктів на сході України та в Курській області. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState, який також опублікував оновлені карти бойових дій.

Сили оборони України продовжили штурм Глушківського району в Курській області, а також просунулися на схід від Краснооктябрьского, розташованого на південний захід від Коренево. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це розширило плацдарм ЗСУ в Курщині, що підтверджують геолокаційні дані від 17 вересня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги — стратегія завершення війни, розроблена Офісом президента, — вже готовий. Він також спростував чутки про наявність пункту щодо заморожування війни. У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що ведуться переговори з партнерами про постачання озброєння та нових систем ППО.

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