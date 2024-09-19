Угорський парламент іде під воду: моторошна негода продовжує кошмарити Європу

У столиці Угорщини Будапешті Дунай вийшов із берегів і затопив набережну, де знаходиться знаменита будівля угорського парламенту.

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Дунай підтопив парламент Угорщини / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Циклон "Борис" приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі та страшну негоду. Немислимі повені, як результат, накрили Європу - це призвело до загибелі щонайменше двадцяти людей, масових евакуацій та руйнування будинків. Стихійне лихо накрило Угорщину сповна, розповіли очевидці виданню Reuters.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу. відео дня

Повінь в Угорщині 2024

Рівень води у річці Дунай не перестає підійматися. Соціальними мережами ширяться нові й нові моторошні відеофіксації безжальних повеней.

У столиці Угорщини Будапешті Дунай вийшов із берегів і затопив набережну, де знаходиться знаменита будівля угорського парламенту.

Дунай вийшов з берегів в Угорщині / фото: тг-канал Главред

Однак це ще далеко не кінець - пік повені очікується в столиці Угорщини ввечері 21 вересня, коли рівень води підніметься приблизно до 8,5 метра, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Однак він заспокоїв, що, попри серйозність ситуації, в угорської влади достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Хоча цьогорічна повінь на Дунаї не завдала серйозної шкоди Будапешту, експерти попереджають, що зміна клімату може спричинити частіші ранні повені.

"Кількість опадів узимку зростає, і з підвищенням температури ми спостерігатимемо менше снігопадів, плюс сніг може танути раніше. Можна припустити, що в майбутньому повені, спричинені таненням снігу, які раніше відбувалися навесні, можуть виникати раніше, можливо, у зимові місяці", – вважає дослідниця Анна Кісь.

У водному управлінні заявили, що останній раз рівень Дунаю перевищував 6 метрів у грудні 1987 року, але тоді він не затопив набережні доріг.

"На притоках Дунаю випала велика кількість опадів і через м’яку, але вологу погоду розтанув сніг, тому паводок прийшов раніше. Не можна виключати відновлення паводку навесні", – йдеться в повідомленні.

Повінь в Польщі 2024

До слова, повінь в Польщі триває, що спричинило неабиякі панічні настрої серед населення. Так, після засідання кризового штабу у Вроцлаві, главі польського уряду Дональду Туску навіть довелось розвінчувати фейк про те, що нібито планується підрив протипаводкових насипів.

"Виявлено чоловіка, який, переодягнувшись у форму, під виглядом військового ходить по різних місцях і повідомляє, що незабаром підірвуть насипи. Людина їздить на машині з фальшивими номерами, то це вже не весело, не на любительство, а серйозні проблеми. Ми нічого ніде не плануємо підривати",- зазначив він.

Водночас Туск застеріг, що поки ще зарано стверджувати, що немає загрози підтоплення Вроцлава.

Як відомо, жорсткі повені й снігопади наробили біди в Європі. У Польщі, Румунії та Чехії продовжує загострюватися ситуація з повенями, а в Австрії снігопади й лавини.

Що відомо про повідь у Центральній Європі 2024 року Повідь у Центральній Європі 2024 року — повідь, що почалася в Центральній Європі в п'ятницю 13 вересня 2024. Стала наслідком приходу циклону "Борис", який спричинив різке похолодання і опади, повідомляє Вікіпедія. Ситуація посилюється через глобальне потепління, через яке Середземне море нагрівається, а атмосфера поглинає більше вологи, що призводить до збільшення кількості опадів у хорошу погоду. 11 і 12 вересня вихор низького тиску з висотним низьким ядром, що отримав міжнародну назву "Борис", а в Берлінському університеті — "Анетт", сформувався на протяжному холодному фронті над північною Італією. Різкі кліматичні контрасти над Європою, зокрема північні та південні течії довжиною понад 2000 км, висока температура в Середземномор'ї та полярне повітря над Північним морем, спричинили значне перенесення вологи до східної частини Центральної Європи та інтенсивне накопичення опадів у Карпатах та Північних Альпах.

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