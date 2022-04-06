"Я не вірю, що Путін діє від вашого імені": Джонсон звернувся до росіян

Борис Джонсон вважає, що правда про війну в Україні жахнула б росіян / Reuters

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до росіян і закликав їх шукати правдиву інформацію про те, що коїть російська армія в Україні. Британський політик переконаний, що якби громадяни РФ знали, що відбувається насправді, то вони б жахнулися.

"Росіяни гідні правди, вони гідні того, щоби дізнатися факти", - йдеться у зверненні Джонсона, опублікованому в Twitter.

Прем'єр Британії зазначив, що масові тортури і вбивства мирних громадян російськими військовими, які побачив весь світ, жахають.

"Ці повідомлення настільки шокуючі й жахливі, що не дивно, що влада намагається приховати це від вас... Путін знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка буде розростатися і в'їдатися все глибше з кожним днем цієї війни", – сказав Джонсон.

На думку британського прем'єр-міністра, правда про військові злочини, які скоюють російські військові, жахнула б насамперед матерів тих путінських солдатів, які відправили своїх синів в чужу країну та пишаються цим. Джонсон вважає, що якби правда дійшла до Росії, її народ "не зміг би підтримувати війну" і режим російського президента Володимира Путіна.

Джонсон закликав росіян використовувати VPN, дізнаватися факти з неросійських ЗМІ і розповідати правду своєму оточенню.

"Винні будуть притягнуті до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі. Ваш президент звинувачується у військових злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені", — сказав Джонсон російською мовою.

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Як повідомляв Главред, професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак вважає, що за реальним президентом РФ Володимиром Путіним стоїть колективний та повторюваний Путін російського народу, а за мегаломанією - комплекс неповноцінності. На його думку, російське питання можна вирішити, ламаючи плани Путіна щодо України. Зокрема, Росії доведеться пройти "дерусифікацію", тобто відмовитися від своїх амбіцій стати "Великоросією" і перетворитися на нормальну країну.

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