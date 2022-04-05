Поставили на коліна і вистрілили в голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти вбили її чоловіка

Ірина Абрамова розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка / Фото Reuters, скріншот

Мешканка Бучі Ірина Абрамова розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка. За словами жінки, загарбники зробили це з особливим цинізмом.

Вбивство сталося 5 березня. Того дня сім'я почула біля будинку спочатку вибухи і стрілянину, а потім крики: "Виходьте!".

"Ми вийшли, руки підняли вгору і сказали: Не стріляйте, ми мирні жителі!" - розповіла жінка.

Солдат запитав її, чому вони ховаються.

"Чому ви ховаєтеся? Ми росіяни, ми прийшли вас звільняти! Ви бачите у нас георгіївські стрічки", - сказав окупант.

Потім російські військові зняли з її чоловіка кофту, голим вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову.

Він пролежав на вулиці весь час, поки місто не було звільнено. Загиблому було всього 40 років.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли у місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

читайте такожВійськових РФ, які влаштували геноцид у Бучі, повертають в Україну - розвідкаУ Бучі в братській могилі поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. Загальна кількість жертв окупантів зросте.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

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