І корисні, і смачні: 12 овочів із найнижчим вмістом цукру

Овочі містять клітковину, яка допомагає знизити вплив на рівень цукру в крові.

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12 овочів із найнижчим вмістом цукру / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Диабет под Контролем"

Коротко:

12 овочів із найнижчим вмістом цукру

Овочі багаті на корисні вітаміни, мінерали

Цілісні рослинні продукти, як-от фрукти та овочі, містять природні цукор та крохмаль, які відрізняються від доданого цукру в десертах і напоях, що важливо для людей із цукровим діабетом. При цьому продукти рослинного походження мають високу поживну цінність, пише Главред.

Автор Youtube-каналу "Диабет под Контролем" також розповів, які продукти знижують рівень цукру в крові.

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"Овочі містять клітковину, яка допомагає знизити вплив на рівень цукру в крові, а також багаті корисними вітамінами, мінералами і фітонутрієнтами", - зазначила дієтолог Бьянка Тамбурелло.

Проте, навіть за всієї своєї поживної цінності, деякі овочі містять трохи більше натурального цукру, ніж інші.

Видання Eating Well назвало 12 овочів із низьким вмістом цукру, на які потрібно звернути увагу.

Шпинат

Шпинат - один з овочів з найнижчим вмістом цукру: у листі цієї зелені його практично немає. Шпинат відомий як овоч із високим вмістом поживних речовин, оскільки він містить калій, кальцій, вітаміни A і C, фолієву кислоту і цілу низку інших корисних речовин.

Мангольд

Мангольд - це листовий зелений овоч, який часто не помічають на тлі шпинату та капусти, але він багатий на поживні речовини та має приємний смак. З вмістом лише півграма натурального цукру на чашку, мангольд дасть багато користі. Він багатий на вітаміни A, C і K, а також кількома вітамінами групи B.

Селера

Незалежно від того, чи любите ви її свіжою і хрусткою або готовою, селера є недорогим і корисним для здоров'я продуктом. Вона хороша для гідратації, оскільки на 95% складається з води, а також містить клітковину, калій і вітамін K, який зміцнює кістки і сприяє згортанню крові.

Салат

Салати містять лютеїн, антиоксидант, який може зменшити запалення в організмі й особливо корисний для здоров'я очей.

Броколі

Хрустка броколі на 90% складається з води. Вона також містить мало цукру і багата на поживні речовини, такі як клітковина, кальцій і магній. Вважається, що завдяки антиоксидантним властивостям броколі знижує ризик розвитку раку, серцевих захворювань і діабету 2 типу.

Цвітна капуста

Вона багата на корисні речовини. Лише 1 чашка цвітної капусти містить багато калію та вітаміну C.

Гриби

Вони містять мало цукру і багаті такими поживними речовинами, як калій, селен і фолієва кислота. Гриби також містять бетаїн, антиоксидант, який може захистити організм від запалень.

Огірки

Ці хрусткі овочі майже повністю складаються з води, тому вони чудово підходять для гідратації організму. Вони містять важливі вітаміни і мінерали, такі як магній, кальцій і калій.

Цукіні

Якщо ви зосереджені на водному балансі, цукіні може допомогти в цьому, оскільки він на 95% складається з води. Крім того, цукіні містить вітаміни і мінерали, зокрема кальцій, магній і калій.

Баклажани

Баклажан містить мало цукру, 2,5 грама клітковини на чашку і такі поживні речовини, як калій, кальцій, фолієва кислота і бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А, що допомагає підтримувати імунну систему.

Болгарський перець

Болгарський перець солодкий, але в ньому все одно мало цукру. Він також на 90% складається з води, тому його вживання допомагає підтримувати водний баланс в організмі. Болгарський перець багатий на вітаміни A, C, E і K, а також на мінерали, включно з калієм і магнієм.

Зелені боби

Зелені боби - унікальний овоч: вони не тільки містять мало цукру, а й забезпечують велику кількість клітковини - 4 грами і білка - 3 грами на чашку. Серед інших корисних речовин - калій, вітамін C і фолієва кислота, яка може допомогти знизити ризик деяких видів раку і важлива для здорової вагітності.

Дивіться відео про те, які продукти знижують рівень цукру в крові

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