В Україні готують житлову реформу: що зміниться

Законопроєкт передбачає заходи зі створення нової іпотечної та орендної інфраструктури.

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В Україні проведуть житлову реформу / колаж УНІАН

Що відомо:

В Україні планують провести житлову реформу

У Раді зареєстрували ключовий законопроєкт

В Україні хочуть модернізувати застарілі системи управління житловим фондом. У Раді зареєстрували ключовий законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", готуючись до реформи. Про це повідомляє "Обозреватель".

Зазначається, що документ отримав позитивний висновок профільного комітету. Це означає, що скоро його можуть розглянути в парламенті. Очікується, що завдяки цій реформі громадяни зможуть вирішувати житлові питання, чи то оренда, чи то купівля нерухомості.

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Нардепка Олена Шуляк заявила, що зараз понад 600 тисяч осіб очікують на надання житла без реальних перспектив його отримати. Також недостатньою залишається державна іпотечна підтримка для внутрішньо переміщених осіб.

У країні в принципі відсутня система соціальної оренди та маневрений житлофонд. Велика частина житла застаріла. Ситуацію погіршила і війна, під час якої було зруйновано будинки.

Законопроєкт передбачає заходи зі створення нової іпотечної та орендної інфраструктури:

пільгові умови іпотечного кредитування;

компенсаційні механізми під час купівлі житла;

можливість оренди з подальшим викупом;

житловий лізинг.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого і по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Нагадаємо, 2025 року, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.

Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток і масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.

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