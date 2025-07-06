Базова військова підготовка для студентів: у Раді розкрили ключові деталі

Українські виші готують студентів до базової військової підготовки, яка замінить строкову службу з вересня 2025 року.

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Базова загальновійськова підготовка стане обов’язковою частиною освітнього процесу, а не інструментом призову на службу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коротко:БЗВП стане обов’язковою для студентів з вересня 2025 року

Навчання замінить строкову службу для чоловіків 18–25 років

Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) запровадять в українських вишах уже з 1 вересня 2025 року. Вона стане альтернативою строковій службі для чоловіків віком від 18 до 25 років, які визнані придатними до служби за результатами ВЛК.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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"Я бачив постанови Кабінету Міністрів України з приводу обов'язкової базової загальновійськової підготовки... Там немає нічого складного. Її трохи розширили три місяці тому — додали, наскільки пам'ятаю, навички управління дронами. Це аргументувалося тим, що росіяни вже викладають таке у своїх школах дітям і підліткам. Тому зараз не бачу з цим жодних проблем", — сказав Федієнко.

За його словами, БЗВП передусім стосуватиметься студентів, оскільки з ними легше організувати навчання.

"Студенти всі зібрані в одному місці. З ними простіше працювати з точки зору охоплення певної аудиторії", — зазначив депутат.

Він додав, що навчальні заклади самостійно визначатимуть строки проведення підготовки. Водночас підкреслив: мова йде не про мобілізацію, а про частину освітнього процесу.

"Це не інструмент набору на військову службу, а частина освітнього процесу", — наголосив Федієнко.

На думку парламентаря, така підготовка дозволить молоді здобути необхідні знання й навички для дій в екстрених ситуаціях і посилить загальну безпеку населення.

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Як повідомляв Главред, вночі 6 липня Росія дронами і ракетами завдала удару по Україні. Ворог атакував Київську область, Харків, Запоріжжя та область, Миколаїв та інші міста. На місці прильотів фіксувалися пожежі. Постраждали люди.

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Про персону: Олександр Федієнко Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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