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Базова військова підготовка для студентів: у Раді розкрили ключові деталі

Руслан Іваненко
6 липня 2025, 23:21
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Українські виші готують студентів до базової військової підготовки, яка замінить строкову службу з вересня 2025 року.
Студенты
Базова загальновійськова підготовка стане обов’язковою частиною освітнього процесу, а не інструментом призову на службу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Коротко:БЗВП стане обов’язковою для студентів з вересня 2025 року
  • Навчання замінить строкову службу для чоловіків 18–25 років

Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) запровадять в українських вишах уже з 1 вересня 2025 року. Вона стане альтернативою строковій службі для чоловіків віком від 18 до 25 років, які визнані придатними до служби за результатами ВЛК.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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"Я бачив постанови Кабінету Міністрів України з приводу обов'язкової базової загальновійськової підготовки... Там немає нічого складного. Її трохи розширили три місяці тому — додали, наскільки пам'ятаю, навички управління дронами. Це аргументувалося тим, що росіяни вже викладають таке у своїх школах дітям і підліткам. Тому зараз не бачу з цим жодних проблем", — сказав Федієнко.

За його словами, БЗВП передусім стосуватиметься студентів, оскільки з ними легше організувати навчання.

"Студенти всі зібрані в одному місці. З ними простіше працювати з точки зору охоплення певної аудиторії", — зазначив депутат.

Він додав, що навчальні заклади самостійно визначатимуть строки проведення підготовки. Водночас підкреслив: мова йде не про мобілізацію, а про частину освітнього процесу.

"Це не інструмент набору на військову службу, а частина освітнього процесу", — наголосив Федієнко.

На думку парламентаря, така підготовка дозволить молоді здобути необхідні знання й навички для дій в екстрених ситуаціях і посилить загальну безпеку населення.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, вночі 6 липня Росія дронами і ракетами завдала удару по Україні. Ворог атакував Київську область, Харків, Запоріжжя та область, Миколаїв та інші міста. На місці прильотів фіксувалися пожежі. Постраждали люди.

Росія застосувала 157 дронів, сили ППО знешкодили 117 із них, розповіли в Повітряних силах. Також ворог вдарив чотирма ракетами С-300.

Окупанти, ймовірно, найближчим часом спробують оточити ЗСУ в Покровську та обійти із заходу українські позиції, припустили аналітики Інституту вивчення війни. Також відомо, що ворог атакує і на північний схід від Покровська, намагаючись перерізати логістику Сил оборони в районі Мирнограда і самого Покровська.

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Про персону: Олександр Федієнко

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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