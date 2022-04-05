Військових РФ, які влаштували геноцид у Бучі, повертають в Україну - розвідка

Російські окупанти влаштували геноцид українців у Бучі / Фото Reuters

Російських військових, які влаштували геноцид українців у Бучі під Києвом, здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригада була виведена з України в Білорусь і знаходилася поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доставлять залізницею в російський Бєлгород. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок (орієнтовно – Харківський напрямок). Як правило, підрозділи окупантів, які залишають зону бойових дій, отримують більше часу на відновлення і відпочинок.

"Подібний графік вказує на те, що 64-ту бригаду чекають "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Війскьові, які скоювали злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах", - зазначили у розвідці.

"Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України - швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - йдеться у повідомленні.

При цьому в розвідці зазначили, що особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово противиться поверненню в Україну. У відповідь російське командування погрожує військовим трибуналом у разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічиків.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували та вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони - беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

У Бучі в братській могилі поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. Загальна кількість жертв окупантів зросте.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

Інші новини: