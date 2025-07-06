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"У цьому скликанні точно": Гетманцев сказав, чи буде Рада розкривати банківську таємницю

Віталій Кірсанов
6 липня 2025, 20:20
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Гетманцев заявив, що в перспективі 2026 року говорити про розкриття банківської таємниці точно не варто.
Гетманцев сказав, чи буде Рада розкривати банківську таємницю
Гетманцев сказав, чи буде Рада розкривати банківську таємницю / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У дев'ятому скликанні ВРУ не голосуватимуть за розкриття банківської таємниці
  • Гетманцев сподівається, що чинне скликання Ради не працюватиме довго

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що в дев'ятому скликанні Верховної Ради не збираються голосувати за розкриття банківської таємниці. Про це він повідомив у подкасті "Хроніки економіки".

"Ми не будемо розкривати банківську таємницю в цьому скликанні (Верховної Ради, - ред.) точно", - сказав нардеп.

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Відповідаючи на запитання, чому в декларації Мінфіну зазначено, що розкриття банківської таємниці є одним із пунктів, Гетманцев зауважив, що вона розрахована на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не працюватиме так довго.

Підсумовуючи Гетманцев сказав, що в перспективі 2026 року говорити про розкриття банківської таємниці точно не варто.

Раніше повідомлялося, що фінансовий комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт, який імплементує норми Європейського Союзу для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Дія банківської таємниці в Україні буде обмежена. Про це повідомив член комітету Ярослав Железняк.

За словами депутата, йдеться про проєкт закону №13233, який передбачає створення під контролем Податкової служби загальнодержавного реєстру всіх банківських рахунків і банківських сейфів усіх фізичних осіб в Україні. Це означає, що банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані повідомляти Державну податкову службу про відкриття або закриття банківських рахунків, електронних гаманців та договорів на індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб.

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Як повідомляв Главред, після війни в Україні можуть істотно підвищити тарифи на комунальні послуги до ринкової вартості. За словами експерта Олега Попенка, електроенергія може подорожчати на 120%, а газ - до 250%.

Також курс євро в Україні швидко зріс до 49,4-49,7 грн через світові коливання цієї валюти щодо долара. Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов радить не поспішати з купівлею євро, бо фундаментальних причин для сильних коливань немає.

Окрім цього, українці в Сумській області можуть отримати одноразову адресну грошову допомогу по 2 тисячі гривень на евакуйованих дітей у рамках програми підтримки ВПО на 2025-2026 роки. Виплату надають одному з батьків або законним представникам за кошти обласного бюджету.

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Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і вчений. З 2019 року - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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