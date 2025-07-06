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Секрети "Калібрів": ВМС України розкрили неочікувані зміни у застосуванні

Руслан Іваненко
6 липня 2025, 21:57
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Військові відзначають, що російські кораблі майже не з’являються в Азовському морі через загрозу з боку українських ВМС.
Ракета, Калибр
ВМС України продовжують моніторити активність російських носіїв "Калібрів" у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Коротко:

  • Минулого місяця зафіксовано рекордне застосування "Калібрів"
  • РФ активізувала удари з Новоросійська після перебазування флоту

Ракети типу "Калібр", якими російські окупанти регулярно завдають ударів по території України, застосовуються з різною інтенсивністю залежно від типу ракетоносія. Минулого місяця зафіксовано рекордну кількість їх використання за тривалий період. Про це в ефірі "Київ24" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами військового, заряд ракет залежить від обставин та типу носія — надводних або підводних кораблів, що передбачає різні процеси підготовки. Він також підкреслив, що самі ракети потребують складної підготовки.

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"Як бачите, у Новоросійську вони теж заряджають ракети понад рік. Та періодично їх застосовують. Минулий місяць за тривалий час став рекордним…", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що після перебазування частини Чорноморського флоту до Новоросійська ворог почав використовувати "Калібри" активніше — раніше приблизно один раз на місяць, а минулого місяця — щонайменше чотири рази.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Ситуація у Чорному та Азовському морях постійно контролюється ВМС України. За словами речника, російські кораблі в Азовському морі майже рік не з’являються через побоювання через успішні дії українських військових. Вранці 6 липня у Чорному морі було зафіксовано два носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 8 одиниць.

Удари Росії по Україні - новини

Як повідомляв Главред, 3 липня ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Крім того, російські війська завдали ударів по Харкову БПЛА Шахед. Ворог вдарив по Шевченківському, Новобаварському та Київському районах. Поранено трьох людей. Серед них маленька дитина, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також: у суботу, 5 липня, в Хмельницькій області прогриміли вибухи. Росіяни запустили дві аеробалістичні ракети "Кинджал" в напрямку міста Старокостянтинів.

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Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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