Історик пояснив, чому росіяни ненавидять українців і як назавжди закрити "російське питання"

Погляд російської влади на українське питання ніколи не був дружнім / Колаж Reuters

Професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак висловив думку, що за російською мегаломанією (маренням величі) стоїть глибоко прихований комплекс неповноцінності. Росіяни не можуть зрозуміти, як після перемог над Наполеоном і Гітлером вони живуть гірше, ніж французи та німці.

Про це Ярослав Грицак написав у колонці для видання Time, передає НВ.

Історик вважає, що за реальним президентом РФ Володимиром Путіним стоїть колективний і повторюваний Путін російського народу.

"За останні двісті років Росія пройшла кілька періодів лібералізації. Кожен з цих періодів, на жаль, змінювався періодом репресій. Історики називають цей феномен російським маятником. Через його коливання Росії так і не вдалося сформувати громадянське суспільство. Росіяни залишаються значною мірою спільнотою васалів з низькою довірою і солідарністю", - зазначив Грицак.

У росіян не вийшло обмежити центральну владу, відокремити церкву від держави, створити незалежні суди, гарантувати захист опозиції, захистити громадян від насильства.

Водночас за російською мегаломанією стоїть комплекс неповноцінності.

"Росіяни не можуть зрозуміти, як після перемог над Наполеоном і Гітлером вони живуть гірше, ніж французи та німці (...) Постійна невдача "наздогнати і перегнати Захід" наштовхує багатьох з них на думку, що "Захід" — це не для нас. Росія - це не країна, а окрема цивілізація, а тому "західні правила" для нас неписані. Відповідно, багато росіян готові самі терпіти неймовірні страждання або ж наносити такі ж страждання своїм сусідам, аби довести всьому світу свою велич", - розповів історик.

Професор зазначив, що минуле і сьогодення українців дає їм особливе уявлення про російську історію. Історик нагадав, що навіть у періоди демократизації погляд російської влади на українське питання не був дружнім.

На думку історика, російське питання навряд чи виняткове. Воно існує паралельно німецькому, польському, єврейському та іншим питанням європейської політики. Всі вони були вирішені часто кривавими конфліктами і невимовними стражданнями.

"Але, нарешті, цим націям вдалося створити власні країни з функціональною демократією і відносним економічним благополуччям. Тепер черга за українцями", - зазначив Грицак.

Водночас історик не виключає, що російський маятник після чергової лібералізації може знову хитнутися в інший бік. Тому російське питання можна вирішити, ламаючи плани Путіна щодо України.

"Він (Путін, - ред.) вимагав денацифікації України. Гаразд. Тоді Росії доведеться пройти "дерусифікацію", тобто відмовитися від своїх амбіцій стати "Великоросією" і стати нормальною країною. Але передусім Росія повинна робити те, що роблять українці: проводити політичні реформи, після яких Путін, індивідуальний, колективний не зможе більше з'явитися. Росія повинна зробити це сама, але за підтримки ззовні або навіть зовнішнього нагляду в обмін на скасування санкцій", - резюмував Ярослав Грицак.

Як повідомляв Главред, раніше український історик Ярослав Грицак не виключав, що війна між Росією та Україною може тривати дуже довго і стати війною на виснаження, тому що в жодної зі сторін немає ресурсів для наступу.

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